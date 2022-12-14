Президент Казахстана Токаев открыл мемориал жертвам январских событий

Мемориал построен на Площади Республики, — на месте, которое было эпицентром трагических событий. «Мемориал представляет собой многоступенчатый архитектурный комплекс. Он разделен на четыре эмоционально-архитектурные зоны разных цветов: светло-серая часть отождествляется с преодолением, черная демонстрирует январские события с их хаосом и страхом, серая часть – символ жертв и пролитой крови, человеческих потерь, белая – это стремление к стабильности и процветанию, символ зрелости общества, самосознания нации, веры в сильное и справедливое государство. В каждой из зон установлены камни и стелы с высказываниями выдающихся представителей казахского народа», — сообщается на сайте президента Казахстана. Авторы проекта – молодые архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева.

Аля Трынова © Вечерние ведомости