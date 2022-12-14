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Президент Казахстана Токаев открыл мемориал жертвам январских событий
Россия и мир
Фото: официальный сайт президента РК/akorda.kz
В Казахстане открыли мемориал жертвам январских событий. В церемонии принял участие президент Касым-Жомарт Токаев.
По словам Токаева, события января стали «одним из самых серьезных вызовов с момента обретения независимости».
«Под угрозой оказались основы государственности. Более того, стоял вопрос о том, сумеем ли мы сохранить наше государство. <...> Мирные митинги, проходившие в нескольких городах страны, переросли в массовые беспорядки и погромы. Особенно сильно пострадал от рук бандитов Алматы – колыбель независимости. Бандиты нападали на силовые структуры, грабили склады с оружием. В результате их действий погибли невинные граждане. Конечно, разрушенные здания можно восстановить. Но отнятые жизни, к сожалению, не вернуть. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась», — сказал на открытии стелы Токаев (цитату приводит официальный сайт президента РК).
По его словам, памятник имеет глубокий смысл и большое значение для народа. «Мы воздвигли этот комплекс в память о жертвах январских событий и как назидание для потомков», — сказал президент.
Также он подчеркнул, что страна продолжит масштабные реформы, направленные на демократизацию политической системы, демонополизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности. «Этот путь будет непростым. Мы это все понимаем. Наша главная цель ясна и очевидна – это построение справедливого Казахстана и общества равных возможностей для всех», — заявил Токаев.
По словам Токаева, события января стали «одним из самых серьезных вызовов с момента обретения независимости».
«Под угрозой оказались основы государственности. Более того, стоял вопрос о том, сумеем ли мы сохранить наше государство. <...> Мирные митинги, проходившие в нескольких городах страны, переросли в массовые беспорядки и погромы. Особенно сильно пострадал от рук бандитов Алматы – колыбель независимости. Бандиты нападали на силовые структуры, грабили склады с оружием. В результате их действий погибли невинные граждане. Конечно, разрушенные здания можно восстановить. Но отнятые жизни, к сожалению, не вернуть. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась», — сказал на открытии стелы Токаев (цитату приводит официальный сайт президента РК).
По его словам, памятник имеет глубокий смысл и большое значение для народа. «Мы воздвигли этот комплекс в память о жертвах январских событий и как назидание для потомков», — сказал президент.
Также он подчеркнул, что страна продолжит масштабные реформы, направленные на демократизацию политической системы, демонополизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности. «Этот путь будет непростым. Мы это все понимаем. Наша главная цель ясна и очевидна – это построение справедливого Казахстана и общества равных возможностей для всех», — заявил Токаев.
Мемориал построен на Площади Республики, — на месте, которое было эпицентром трагических событий. «Мемориал представляет собой многоступенчатый архитектурный комплекс. Он разделен на четыре эмоционально-архитектурные зоны разных цветов: светло-серая часть отождествляется с преодолением, черная демонстрирует январские события с их хаосом и страхом, серая часть – символ жертв и пролитой крови, человеческих потерь, белая – это стремление к стабильности и процветанию, символ зрелости общества, самосознания нации, веры в сильное и справедливое государство. В каждой из зон установлены камни и стелы с высказываниями выдающихся представителей казахского народа», — сообщается на сайте президента Казахстана. Авторы проекта – молодые архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева.
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