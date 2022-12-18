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Мэр Москвы Собянин высказался о митингах в столице
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы высказался о митингах в столице.
По его словам, «в отличие от городских мероприятий, на митингах нельзя контролировать соблюдение санитарных мер».
«Но, думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — заявил мэр (цитата по РИА Новости).
Добавим, что, по словам депутата МГД Михаила Тимонова, мэр принял участие в заседании дистанционно.
Отчет градоначальника депутаты получили за 15 минут до начала заседания, написал Тимонов в телеграм-канале. В итоге 28 депутатов проголосовали «за» отчет, «против» — 7, ещё 8 человек воздержались.
По его словам, «в отличие от городских мероприятий, на митингах нельзя контролировать соблюдение санитарных мер».
«Но, думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — заявил мэр (цитата по РИА Новости).
Добавим, что, по словам депутата МГД Михаила Тимонова, мэр принял участие в заседании дистанционно.
Отчет градоначальника депутаты получили за 15 минут до начала заседания, написал Тимонов в телеграм-канале. В итоге 28 депутатов проголосовали «за» отчет, «против» — 7, ещё 8 человек воздержались.
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