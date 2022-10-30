В Бурятии полиция задержала женщин на акции протеста

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Улан-Удэ на площади Советов полиция задерживает участниц протестной акции. По данным местных телеграм-каналов, женщины вышли в знак протеста против [Роскомнадзор].ОВД-Инфо* пишет о задержании как минимум 8 женщин. Двоих отпустили, взяв с них объяснения в автозаке. Троих увезли в отделение.Также сообщается, что полиция перекрыла центральную площадь. По данным местных каналов, из-за анонса протестной акции якобы был отменен запланированный властями митинг по случаю Дня народного единства.