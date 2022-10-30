В Бурятии полиция задержала женщин на акции протеста
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
ОВД-Инфо* пишет о задержании как минимум 8 женщин. Двоих отпустили, взяв с них объяснения в автозаке. Троих увезли в отделение.
Также сообщается, что полиция перекрыла центральную площадь. По данным местных каналов, из-за анонса протестной акции якобы был отменен запланированный властями митинг по случаю Дня народного единства.
* Внесено Минюстом в реестр иностранных агентов
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