Павел Чиков: прокуратура вручает пользователям Facebook* и Instagram* предостережения об экстремистской деятельности
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Павла Чикова
Прокуратура начала вручать пользователям Facebook* и Instagram* предостережения о недопустимости экстремистской деятельности, пишет правозащитник Павел Чиков.
По его данным, прокуратура грозит административной и уголовной ответственностью за размещение постов в этих соцсетях.
В подтверждение юрист публикует документ, в котором прокурор предостерегает некоего гражданина от противоправной деятельности. После ссылки на решение суда от 21 марта, которым американская Meta** была запрещена в РФ и признана экстремистской, в документе приводится такой абзац:
«С учетом изложенного, совершение действий по привлечению пользователей в социальные сети Facebook* и Instagram*, а также размещение там материалов, в том числе рекламных, могут рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределенного круга лиц».
Во вторник 11 октября Meta Platforms, Inc.** официально включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
По данным проекта «Сетевые свободы», само по себе это решение ничего не меняет, «но учитывая активность прокуроров», юристы напомнили о рисках:
- упоминание Meta Inc**. без указания на запрет ее деятельности грозит ответственностью по ч.2 ст. 13.15 КоАП (это касается любых пользователей, а не только зарегистрированных СМИ);
- публичная демонстрация символики Meta** и её сервисов может квалифицироваться по ч.1 ст. 20.3 КоАП, а нанесение логотипов на товары — по ч.2 ст. 20.3 КоАП.
- продвижение рекламы в принадлежащих Meta** соцсетях может быть признано финансированием экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ);
- работа в принадлежащих и связанных с Meta** компаниях (в том числе за рубежом) может наказываться по статье 282.2 УК РФ.
** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей (в том числе Facebook* и Instagram*) на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
По его данным, прокуратура грозит административной и уголовной ответственностью за размещение постов в этих соцсетях.
В подтверждение юрист публикует документ, в котором прокурор предостерегает некоего гражданина от противоправной деятельности. После ссылки на решение суда от 21 марта, которым американская Meta** была запрещена в РФ и признана экстремистской, в документе приводится такой абзац:
«С учетом изложенного, совершение действий по привлечению пользователей в социальные сети Facebook* и Instagram*, а также размещение там материалов, в том числе рекламных, могут рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределенного круга лиц».
Во вторник 11 октября Meta Platforms, Inc.** официально включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
По данным проекта «Сетевые свободы», само по себе это решение ничего не меняет, «но учитывая активность прокуроров», юристы напомнили о рисках:
- упоминание Meta Inc**. без указания на запрет ее деятельности грозит ответственностью по ч.2 ст. 13.15 КоАП (это касается любых пользователей, а не только зарегистрированных СМИ);
- публичная демонстрация символики Meta** и её сервисов может квалифицироваться по ч.1 ст. 20.3 КоАП, а нанесение логотипов на товары — по ч.2 ст. 20.3 КоАП.
- продвижение рекламы в принадлежащих Meta** соцсетях может быть признано финансированием экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ);
- работа в принадлежащих и связанных с Meta** компаниях (в том числе за рубежом) может наказываться по статье 282.2 УК РФ.
** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей (в том числе Facebook* и Instagram*) на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
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