Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки

14.12 Понедельник, 19 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Пост Аллы Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал более 632 тысяч лайков менее чем за сутки. Пользователи оставили под ее постом почти 83 тысячи комментариев.

Накануне Пугачева опубликовала в своих соцсетях открытое обращение в Минюст с просьбой признать ее «иноагентом» в знак солидарности с мужем. Напомним, в минувшую пятницу Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», — написала Пугачева на своей странице в соцсети* (от редакции: мы не можем полностью процитировать ее пост, так как наша редакция уже оштрафована на 350 тысяч рублей по статье о «дискредитации ВС»).

Пост Пугачевой вызвал бурную реакцию в соцсетях. Политики, представители-шоу-бизнеса высказались о ее заявлении.

Ксения Собчак поблагодарила Пугачеву за ее песни и назвала певицу честным и порядочным человеком. В телеграм-канале журналистка написала коротко: «Алла Пугачева! Все альбомы скачать и переслушать».

Тимати опубликовал в соцсетях позицию с критикой высказывания Пугачевой. «Поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее полит решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!», — написал он. Также он намекнул на «излюбленность властью» и высказался о госнаградах. «Быть излюбленной властью и всю жизнь получать государственные награды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на неполучении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель», — написал Тимати.

На слова Пугачевой отреагировали в Госдуме. В частности, депутат Петр Толстой заявил, что «бывшая самая популярная певица страны утратила связь с реальностью». «Теперь ее место в историческом музее времен СССР», — написал Толстой в телеграм-канале, добавив, что «иноагентом она не станет» и при этом якобы уже не найдет поддержки среди порядочных людей.

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в марте) Алексей Венедиктов** отметил, что в тексте Аллы Пугачевой «есть личная часть и есть гражданская часть, это важно». «А также напомню, что это написано в Москве, а не в безопасности за рубежами», — написал журналист.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о словах Пугачевой ответил, что он не будет комментировать эту тему.

*Деятельность Meta Platforms Inc., в том числе Instagram, по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности

**Внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Минюст внёс екатеринбургскую активистку Елену Шукаеву* в реестр иноагентов
10 сентября 2022
«Вечерние ведомости» оплатили штрафы, назначенные по статье о «дискредитации использования ВС РФ»
18 сентября 2022
Семья из Екатеринбурга благодаря помощи Ройзмана отметила новоселье
10 сентября 2022
За последние сутки выявили более полутора тысяч зараженных ковидом в Свердловской области
16 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:18 «Золото» Чемпионата Европы привезли в Верхнюю Пышму самбисты УГМК
16:57 За добросовестный труд тагильскому осуждённому разрешили провести выходной за пределами колонии
16:32 В Полевском могут узаконить стихийный пешеходный переход в районе 13-ой школы
16:00 В поликлиниках Екатеринбурга фиксируют сбои в работе информационных систем
15:41 В Екатеринбурге 28-летний мужчина разбился на угнанном кроссовере
15:06 Екатеринбуржцы обнаружили тело кабана на берегу Шарташа
15:02 Воспитанница пермской школы дзюдо подтвердила класс на чемпионате Белоруссии
14:34 Ученые Пермского Политеха запатентовали способ сокращения потерь добычи нефти при проведении исследований
14:32 Прокуратура Свердловской области открывает «горячую линию» по вопросам нарушений при подаче отопления
14:21 Пермская самбистка одержала победу на чемпионате Европы в Сербии
14:15 Президент Владимир Путин наградил почетным званием тренера из Перми
13:52 Правительство Свердловской области после инаугурации губернатора сложило полномочия
13:23 Госавтоинспекция Свердловской области зарегистрировала 14 ДТП с животными за 2022 год
12:59 В свердловском посёлке Бажуково загорелся частный дом
12:28 На ремонт ДИВС в Екатеринбурге выделили 258 миллионов
11:54 Верхняя Пышма на четыре дня стала теннисной столицей России
11:25 В Екатеринбурге проходит пикет в поддержку леса на Широкой Речке
10:55 В Верхней Пышме ищут мужчину, пропавшего 13 сентября
10:27 Дом на Патриса Лумумбы в Екатеринбурге вновь остался без горячей воды
10:26 Арест автомобиля представительского класса побудил пермяка заплатить налоги
10:16 Валерий Сухих: «Жизнь на селе может быть комфортной»
09:58 Осужденный тавдинской колонии делает фигурки героев мультфильмов из хлебного мякиша
09:25 Два человека пострадали в ДТП на улице Владимира Высоцкого в Екатеринбурге
21:38 Администрация Екатеринбурга не обнаружила лес в «Круглом лесу» на Широкой речке
20:03 Жители Широкой Речки в Екатеринбурге провели субботник и «обнялли» лес, чтобы спасти его от застройки
Все новости
17:11 Мундепу Алексею Горинову вместо семи лет лишения свободы дали 6 лет и 11 месяцев
14:54 Пилот Boeing умер на борту самолета в аэропорту Омска
14:12 Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки
13:20 Космонавт-рекордсмен Валерий Поляков скончался в возрасте 80 лет
12:52 СМИ: заседание по апелляции депутата Горинова пройдет в закрытом режиме
12:11 В Иране после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба, прошли массовые протесты
11:21 В Курске из-за урагана погибли два человека, без электричества остались пять районов
11:03 В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате, эвакуированы 300 человек
18:27 Жительница Уфы пожаловалась на протекающую крышу и высыпала куски штукатурки перед чиновниками
16:54 Жители Волгограда выступили против передачи троллейбусов и трамваев в концессию
15:35 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
15:12 Познер опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации из-за ковида
14:28 На границе Киргизии и Таджикистана продолжается вооруженный конфликт, жителей эвакуируют
13:33 Глава Белгородской области Гладков уехал из региона в связи со смертью матери
12:34 Пашинян: из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном погибли 135 человек с армянской стороны
11:22 Парламент Казахстана проголосовал за переименование столицы в Астану
10:43 Губернатор Гладков: при обстреле в Белгородской области погиб мирный житель
16:53 Власти Воронежской области назвали сообщения о диверсантах в регионе «фейковым вбросом»
16:23 Президент Казахстана заявил об осуждении «политики силы» и «языка вражды»
15:34 На Ставрополье число пострадавших из-за падения летательного аппарата возросло до 8
15:13 Верховный суд РФ постановил лишить сайт «Новой газеты» лицензии СМИ
14:59 В Санкт-Петербурге концерт ДДТ на «Газпром Арене» перенесли на следующий год
14:25 В Приморье объявили ЧС федерального уровня, ущерб от стихии превысил 3 млрд рублей
14:04 Суды в РФ вынесли 10 приговоров по уголовным делам о «военных фейках», оправдательных нет
12:42 В Тамбовской области задержана руководитель управления здравоохранения Марионелла Лапочкина
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK