Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Пост Аллы Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал более 632 тысяч лайков менее чем за сутки. Пользователи оставили под ее постом почти 83 тысячи комментариев.Накануне Пугачева опубликовала в своих соцсетях открытое обращение в Минюст с просьбой признать ее «иноагентом» в знак солидарности с мужем. Напомним, в минувшую пятницу Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов.«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», — написала Пугачева на своей странице в соцсети* ().Пост Пугачевой вызвал бурную реакцию в соцсетях. Политики, представители-шоу-бизнеса высказались о ее заявлении.Ксения Собчак поблагодарила Пугачеву за ее песни и назвала певицу честным и порядочным человеком. В телеграм-канале журналистка написала коротко: «Алла Пугачева! Все альбомы скачать и переслушать».Тимати опубликовал в соцсетях позицию с критикой высказывания Пугачевой. «Поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее полит решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!», — написал он. Также он намекнул на «излюбленность властью» и высказался о госнаградах. «Быть излюбленной властью и всю жизнь получать государственные награды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на неполучении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель», — написал Тимати.На слова Пугачевой отреагировали в Госдуме. В частности, депутат Петр Толстой заявил, что «бывшая самая популярная певица страны утратила связь с реальностью». «Теперь ее место в историческом музее времен СССР», — написал Толстой в телеграм-канале, добавив, что «иноагентом она не станет» и при этом якобы уже не найдет поддержки среди порядочных людей.Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в марте) Алексей Венедиктов** отметил, что в тексте Аллы Пугачевой «есть личная часть и есть гражданская часть, это важно». «А также напомню, что это написано в Москве, а не в безопасности за рубежами», — написал журналист.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о словах Пугачевой ответил, что он не будет комментировать эту тему.