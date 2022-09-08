В Армении протестующие собрались у здания парламента, они требуют импичмента премьера

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Армении у здания парламента началась акция протеста. Демонстранты требуют начать процедуру импичмента премьера Пашиняна, пишет Sputnik Армения.Полиция выставила оцепление и не пропускает протестующих к служебному входу. По данным СМИ, люди пришли на акцию с запасом воды и продуктов и, судя по всему, рассчитывают на долгий пикет.Сообщается, что участники акции намерены «пойти по домам депутатов» с требованием защитить интересы народа и запустить процедуру импичмента.Поводом для очередной волны протеста стало возобновление боевых действий на границе с Азербайджаном.