ВЦИОМ: каждого пятого россиянина в детстве наказывали ремнем, сегодня телесные наказания применяют 13% родителей

ВЦИОМ изучил , какие методы воспитания используют россияне. Основным методом воспитания у разных поколений по-прежнему остаются нравоучения и наставления.При этом телесные наказания современные родители применяют намного реже: шлепки и подзатыльники используют 13% (реже в 1,5 раза по сравнению с тем, как воспитывали их), а ремень — 7% (реже в 3 раза).Наставления, нравоучения — 62%;Постановка в угол в качестве наказания — 30% (причем, чаще мужчин, чем женщин);Ограничение просмотра телевизора/ гаджетов/ прогулок – 27%;Наказание ремнем – 21%;Телесные наказания в виде шлепков, щелчков, подзатыльников – 20%.Наставления, нравоучения – 76%Ограничение просмотра телевизора/ гаджетов/ прогулок — 31%Постановка в угол в качестве наказания — 19%Телесные наказания в виде шлепков, щелчков, подзатыльников — 13%Наказание ремнем – 7% (при этом молодые родители в возрасте 18-24 лет сообщили, что вообще не используют физические методы наказания).Авторы исследования обращают внимание на то, что наказание ремнем повышает вероятность применения данного метода к своим детям в 3,5 раза (25% vs. 7%),Между тем, мужчины и женщины, у которых еще нет детей, видят воспитание по-разному. В этой группе мужчины гораздо чаще одобряют телесные наказания (13% vs. 5%), постановку в угол (33% vs. 13%) и ограничительные меры (51% vs. 36%), говорится в исследовании.