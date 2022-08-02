ВЦИОМ: каждого пятого россиянина в детстве наказывали ремнем, сегодня телесные наказания применяют 13% родителей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
ВЦИОМ изучил, какие методы воспитания используют россияне. Основным методом воспитания у разных поколений по-прежнему остаются нравоучения и наставления.
При этом телесные наказания современные родители применяют намного реже: шлепки и подзатыльники используют 13% (реже в 1,5 раза по сравнению с тем, как воспитывали их), а ремень — 7% (реже в 3 раза).
Топ-5 методов, которые использовали родители опрошенных:
Наставления, нравоучения — 62%;
Постановка в угол в качестве наказания — 30% (причем, чаще мужчин, чем женщин);
Ограничение просмотра телевизора/ гаджетов/ прогулок – 27%;
Наказание ремнем – 21%;
Телесные наказания в виде шлепков, щелчков, подзатыльников – 20%.
Топ-5 методов, применяемых современными родителями:
Наставления, нравоучения – 76%
Ограничение просмотра телевизора/ гаджетов/ прогулок — 31%
Постановка в угол в качестве наказания — 19%
Телесные наказания в виде шлепков, щелчков, подзатыльников — 13%
Наказание ремнем – 7% (при этом молодые родители в возрасте 18-24 лет сообщили, что вообще не используют физические методы наказания).
Авторы исследования обращают внимание на то, что наказание ремнем повышает вероятность применения данного метода к своим детям в 3,5 раза (25% vs. 7%),
Между тем, мужчины и женщины, у которых еще нет детей, видят воспитание по-разному. В этой группе мужчины гораздо чаще одобряют телесные наказания (13% vs. 5%), постановку в угол (33% vs. 13%) и ограничительные меры (51% vs. 36%), говорится в исследовании.
При этом телесные наказания современные родители применяют намного реже: шлепки и подзатыльники используют 13% (реже в 1,5 раза по сравнению с тем, как воспитывали их), а ремень — 7% (реже в 3 раза).
Топ-5 методов, которые использовали родители опрошенных:
Наставления, нравоучения — 62%;
Постановка в угол в качестве наказания — 30% (причем, чаще мужчин, чем женщин);
Ограничение просмотра телевизора/ гаджетов/ прогулок – 27%;
Наказание ремнем – 21%;
Телесные наказания в виде шлепков, щелчков, подзатыльников – 20%.
Топ-5 методов, применяемых современными родителями:
Наставления, нравоучения – 76%
Ограничение просмотра телевизора/ гаджетов/ прогулок — 31%
Постановка в угол в качестве наказания — 19%
Телесные наказания в виде шлепков, щелчков, подзатыльников — 13%
Наказание ремнем – 7% (при этом молодые родители в возрасте 18-24 лет сообщили, что вообще не используют физические методы наказания).
Авторы исследования обращают внимание на то, что наказание ремнем повышает вероятность применения данного метода к своим детям в 3,5 раза (25% vs. 7%),
Между тем, мужчины и женщины, у которых еще нет детей, видят воспитание по-разному. В этой группе мужчины гораздо чаще одобряют телесные наказания (13% vs. 5%), постановку в угол (33% vs. 13%) и ограничительные меры (51% vs. 36%), говорится в исследовании.
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