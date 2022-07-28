Волгоградская колония требует взыскать с заключенного 1041 руб. 53 коп. за услуги фельдшера, бинты и зелёнку
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Волгоградской области исправительная колония № 19 УФСИН подала иск в суд с требованием взыскать с заключенного расходы на медуслуги. Об этом пишет SOTA со ссылкой на адвоката Леонида Крикуна.
По данным издания, весной прошлого года заключенный Никита Котляров «выразил недовольство из-за неоказания ему медицинской помощи». Его отправили в штрафной изолятор, и в знак протеста заключённый вскрыл себе вены. По словам адвоката, так заключенный хотел добиться встречи с врачом, чтобы получить медпомощь по основному заболеванию. В итоге дежурный фельдшер остановил кровотечение.
Теперь колония требует возместить расходы. Речь идет об оплате работы фельдшера (осмотр, остановка кровотечения, обработка и перевязка ран) на сумму 771 рубль 13 копеек, а также материальных расходах (перчатки, бинты, зелёнка, перекись водорода) на сумму 270 рублей 40 копеек, пишет издание.
«Насколько обоснованы требования колонии о взыскании ущерба за работу фельдшера, который получает заработную плату от государства, а также какая была необходимость использовать для оказания первой помощи при царапине на руке 11 пар медицинских перчаток, мы обсудим с истцом в суде», — заявил адвокат.
Правозащитник полагает, что иск — «месть» колонии за активное отстаивание заключенным своих прав, ранее он неоднократно подавал жалобы в прокуратуру на условия содержания.
По словам адвоката, к 25 годам Котляров стал инвалидом II группы, долгое пребывание в заключении сказалось на здоровье — он был приговорен к 8 годам по «наркотической» статье 228.1 УК РФ в 2016 году.
Судебное заседание по иску колонии назначено на 9 августа.
По данным издания, весной прошлого года заключенный Никита Котляров «выразил недовольство из-за неоказания ему медицинской помощи». Его отправили в штрафной изолятор, и в знак протеста заключённый вскрыл себе вены. По словам адвоката, так заключенный хотел добиться встречи с врачом, чтобы получить медпомощь по основному заболеванию. В итоге дежурный фельдшер остановил кровотечение.
Теперь колония требует возместить расходы. Речь идет об оплате работы фельдшера (осмотр, остановка кровотечения, обработка и перевязка ран) на сумму 771 рубль 13 копеек, а также материальных расходах (перчатки, бинты, зелёнка, перекись водорода) на сумму 270 рублей 40 копеек, пишет издание.
«Насколько обоснованы требования колонии о взыскании ущерба за работу фельдшера, который получает заработную плату от государства, а также какая была необходимость использовать для оказания первой помощи при царапине на руке 11 пар медицинских перчаток, мы обсудим с истцом в суде», — заявил адвокат.
Правозащитник полагает, что иск — «месть» колонии за активное отстаивание заключенным своих прав, ранее он неоднократно подавал жалобы в прокуратуру на условия содержания.
По словам адвоката, к 25 годам Котляров стал инвалидом II группы, долгое пребывание в заключении сказалось на здоровье — он был приговорен к 8 годам по «наркотической» статье 228.1 УК РФ в 2016 году.
Судебное заседание по иску колонии назначено на 9 августа.
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