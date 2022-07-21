Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу художницы Цветковой* из Комсомольска-на-Амуре
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу художницы Юлии Цветковой* из Комсомольска-на-Амуре. Об этом в соцсетях написала ее мама Анна Ходырева.
По ее словам, «сейчас, возможно, самое опасное время за все 3 года суда и следствия», так как ресурсы защиты на исходе, а поддержки и публичности все меньше.
«Если оправдательный приговор не устоит, то дело может пойти на новый круг суда (первая инстанция длилась полтора года) или Юлю сразу могут признать виновной, несмотря на то, что состава преступления, как доказано, нет и быть не могло», — написала Ходырева.
Напомним, 15 июля Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу и активистку Юлию Цветкову по реабилитирующим основаниям.
Процесс длился 3 года. Цветкову обвиняли по громкому делу о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК) из-за публикации рисунков во «ВКонтакте».
В поддержку Юлии Цветковой выступали многие известные люди, в том числе Владимир Познер, Рената Литвинова, Максим Матвеев. В городах России и мира проходили многочисленные акции и пикеты. В 2020 году омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что возьмет дело художницы на контроль.
*Включена Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
По ее словам, «сейчас, возможно, самое опасное время за все 3 года суда и следствия», так как ресурсы защиты на исходе, а поддержки и публичности все меньше.
«Если оправдательный приговор не устоит, то дело может пойти на новый круг суда (первая инстанция длилась полтора года) или Юлю сразу могут признать виновной, несмотря на то, что состава преступления, как доказано, нет и быть не могло», — написала Ходырева.
Напомним, 15 июля Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу и активистку Юлию Цветкову по реабилитирующим основаниям.
Процесс длился 3 года. Цветкову обвиняли по громкому делу о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК) из-за публикации рисунков во «ВКонтакте».
В поддержку Юлии Цветковой выступали многие известные люди, в том числе Владимир Познер, Рената Литвинова, Максим Матвеев. В городах России и мира проходили многочисленные акции и пикеты. В 2020 году омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что возьмет дело художницы на контроль.
*Включена Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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