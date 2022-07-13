Суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу Цветкову, ее обвиняли в распространении порнографии

09.33 Пятница, 15 июля 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу Юлию Цветкову по реабилитирующим основаниям. Об этом в соцсетях сообщила мама Цветковой Анна Ходырева.

«Процесс длинною в 3 года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно», — написала Ходырева, добавив, что прокуратура может пойти в апелляцию в течение 10 дней.

Напомним, Цветкову обвиняли по громкому делу о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК) из-за публикации рисунков во «ВКонтакте». Художница стала фигуранткой уголовного дела в 2019 году.

Ранее прокурор запрашивал для нее три года и два месяца колонии общего режима.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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