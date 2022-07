Журнал The New Times и его главред Евгения Альбац оштрафованы на 670 000 рублей

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Учредитель журнала The New Times ООО «Новые времена» и главный редактор Евгения Альбац признаны виновными в распространении «фейков» (ч. 9 ст. 13.15 КоАП — «Злоупотребление свободой массовой информации»).Решение принял Симоновский суд Москвы, сообщает правозащитник Павел Чиков. «Суд назначил учредителю дважды по 300,000 рублей (при максимальном штрафе полмиллиона рублей). Штраф главному редактору составил 70,000 рублей (при верхней планке 200,000 рублей)», — сообщил Чиков.В марте Евгения Альбац уже была оштрафована по той же статье на 120 000 рублей.По данным правозащитника, все дела связаны с публикациями о событиях в Украине после 24 февраля, но до принятия пакета законов о «фейках» о российской армии. Уголовная статья 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий») была введена 4 марта.Протоколы составил Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры. Евгения Альбац не признала вину, сообщил Чиков.В 2018 году изданию The New Times был назначен рекордный штраф в размере 22 миллионов 250 тысяч рублей за то, что редакция несвоевременно сообщила Роскомнадзору о получении денег от «иностранных агентов». В феврале 2022 года доступ к сайту издания был ограничен по решению Генпрокуратуры.