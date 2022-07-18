Оппозиция в Ереване начала акции протеста в поддержку арестованных сторонников

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Ереване оппозиция проводит заявленные ранее акции протеста в поддержку арестованных сторонников, а также в память об общественном деятеле, кинопродюсере Армене Григоряне, умершем в зале суда в минувшую пятницу.Движение «Сопротивление» проводит пикет у ереванского офиса ООН, сообщает Sputnik Армения. По данным протестующих, сейчас под арестом находятся более 20 активистов. Лидеры оппозиции требуют от ООН отреагировать на нарушения.Общественный деятель, кинопродюсер Армен Григорян, который находился под арестом с 18 мая, умер в зале суда в минувшую пятницу. Его обвиняли в «публичном унижении национального достоинства граждан». Ранее он требовал отставки властей.После пикета оппозиция намерена провести шествие к кабмину.Протестные акции проводятся в Армении с апреля. Демонстранты требуют отставки руководства страны из-за позиции по Карабаху.