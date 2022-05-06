Associated Press: президент Шри-Ланки пойдет на уступки на фоне массовых протестов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обратился к народу и пообещал отказаться от части своих полномочий, расширить функции парламента и назначить нового премьер-министра. Он намерен сделать это для стабилизации ситуации в стране, охваченной протестами, сообщает Associated Press.
По данным издания, Раджапакса в течение недели назначит нового премьер-министра, которому «доверяет большинство в парламенте и который сможет завоевать доверие народа». Новый премьер должен наладить работу правительства и взять под контроль сложившуюся кризисную ситуацию. Президент также намерен передать значительную часть своих полномочий парламенту, что в перспективе приведет к «упразднению президентской системы правления в стране», пишет AP.
11 мая власти Шри-Ланки вывели на улицы военных и бронетехнику на фоне массовых протестов, которые сопровождались беспорядками. Сообщалось о серьезных столкновениях противников и сторонников правительства, которые также вышли на улицы с политическими лозунгами. Общенациональный комендантский час в стране власти продлили до 13 мая.
В понедельник премьер-министр Махинда Раджапакса (старший брат президента) ушел в отставку. Теперь протестующие требуют отставки самого президента.
Массовые антиправительственные акции на фоне ухудшения экономического положения проходят в стране уже несколько месяцев, они сопровождаются беспорядками, поджогами автомобилей и зданий. По данным местных СМИ, известно о 200 пострадавших за все это время, 8 человек погибли.
Островное государство переживает крупнейший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году.
По данным издания, Раджапакса в течение недели назначит нового премьер-министра, которому «доверяет большинство в парламенте и который сможет завоевать доверие народа». Новый премьер должен наладить работу правительства и взять под контроль сложившуюся кризисную ситуацию. Президент также намерен передать значительную часть своих полномочий парламенту, что в перспективе приведет к «упразднению президентской системы правления в стране», пишет AP.
11 мая власти Шри-Ланки вывели на улицы военных и бронетехнику на фоне массовых протестов, которые сопровождались беспорядками. Сообщалось о серьезных столкновениях противников и сторонников правительства, которые также вышли на улицы с политическими лозунгами. Общенациональный комендантский час в стране власти продлили до 13 мая.
В понедельник премьер-министр Махинда Раджапакса (старший брат президента) ушел в отставку. Теперь протестующие требуют отставки самого президента.
Массовые антиправительственные акции на фоне ухудшения экономического положения проходят в стране уже несколько месяцев, они сопровождаются беспорядками, поджогами автомобилей и зданий. По данным местных СМИ, известно о 200 пострадавших за все это время, 8 человек погибли.
Островное государство переживает крупнейший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году.
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