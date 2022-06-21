Суд в Челябинске признал незаконным отказ мэрии согласовать шествие «За мир!»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Челябинский областной суд признал незаконным отказ мэрии Челябинска согласовать первомайское шествие «За мир!», сообщает пресс-служба «Яблока».
25 апреля мэрия отказала председателю Челябинского «Яблока» Ярославу Щербакову в согласовании демонстрации, сославшись на угрозу коронавируса. При этом митинг «Za мир» в городе был чиновниками согласован.
Советский районный суд нарушений в отказе не увидел. Решение было обжаловано в облсуде, который частично удовлетворил жалобу Щербакова. Как сообщает пресс-служба «Яблока», в определении областного суда говорится, что «администрацией допущено отступление от нейтрального и независимого подхода к организации схожих мероприятий, возможность заявленного Щербаковым Я. Е. мероприятия исключается без каких-либо оговорок и условий».
Также сообщается, что 5 июля Челябинский облсуд рассмотрит аналогичную жалобу на отказ в согласовании первомайской акции в Магнитогорске.
25 апреля мэрия отказала председателю Челябинского «Яблока» Ярославу Щербакову в согласовании демонстрации, сославшись на угрозу коронавируса. При этом митинг «Za мир» в городе был чиновниками согласован.
Советский районный суд нарушений в отказе не увидел. Решение было обжаловано в облсуде, который частично удовлетворил жалобу Щербакова. Как сообщает пресс-служба «Яблока», в определении областного суда говорится, что «администрацией допущено отступление от нейтрального и независимого подхода к организации схожих мероприятий, возможность заявленного Щербаковым Я. Е. мероприятия исключается без каких-либо оговорок и условий».
Также сообщается, что 5 июля Челябинский облсуд рассмотрит аналогичную жалобу на отказ в согласовании первомайской акции в Магнитогорске.
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