В Латвии около трех тысяч педагогов провели акцию протеста, требуя повышения зарплат
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Риге у здания Сейма прошла акция протеста учителей со всей Латвии. По данным профсоюза педагогов, в акции приняли участие около 3 тысяч человек.
Главные требования демонстрантов – повысить оплату труда, сбалансировать нагрузку учителей, а также обеспечить справедливое распределение финансирования для школ, сообщают латвийские СМИ.
Педагоги вышли к зданию Сейма с плакатами и лозунгами, они требовали обеспечить им «зарплату как у депутатов», повысить статус учителя в обществе, многие жаловались, что в школах не хватает сотрудников и уже сейчас некому работать.
«Почему, если должны повысить зарплату на 100 евро, а повышают на 25 евро, мы должны с этим соглашаться?» — говорит в интервью местному телеканалу руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.
В профсоюзе сообщают, что во время акции провели переговоры с представителями Сейма и Министерства образования, однако не смогли прийти к компромиссу. В результате совет профсоюза намерен собраться 20 июня и принять решение о дальнейшей форме протеста.
«Протесты однозначно будут. Будет ли это пикет, шествие или забастовка — все будет зависеть от принятого решения», — заявила лидер профсоюза.
Напомним, в мае более 15 тысяч австралийских учителей приняли участие в забастовке в штате Новый Южный Уэльс с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда.
Главные требования демонстрантов – повысить оплату труда, сбалансировать нагрузку учителей, а также обеспечить справедливое распределение финансирования для школ, сообщают латвийские СМИ.
Педагоги вышли к зданию Сейма с плакатами и лозунгами, они требовали обеспечить им «зарплату как у депутатов», повысить статус учителя в обществе, многие жаловались, что в школах не хватает сотрудников и уже сейчас некому работать.
«Почему, если должны повысить зарплату на 100 евро, а повышают на 25 евро, мы должны с этим соглашаться?» — говорит в интервью местному телеканалу руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.
В профсоюзе сообщают, что во время акции провели переговоры с представителями Сейма и Министерства образования, однако не смогли прийти к компромиссу. В результате совет профсоюза намерен собраться 20 июня и принять решение о дальнейшей форме протеста.
«Протесты однозначно будут. Будет ли это пикет, шествие или забастовка — все будет зависеть от принятого решения», — заявила лидер профсоюза.
Напомним, в мае более 15 тысяч австралийских учителей приняли участие в забастовке в штате Новый Южный Уэльс с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда.
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