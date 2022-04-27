Более 15 тысяч учителей в Австралии вышли на забастовку
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Более 15 тысяч австралийских учителей приняли участие в забастовке в штате Новый Южный Уэльс с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда. На время забастовки более 200 школ отменили уроки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную федерацию преподавателей.
Учителя государственных школ также выступают против сокращения педагогов и призывают власти обратить внимание на давно назревшие проблемы отрасли. «Срочные меры по повышению заработной платы и снижению рабочей нагрузки — единственный способ остановить уход учителей из профессии, привлечь молодежь и решить проблему нехватки преподавателей. Правительство [штата] и премьер-министр своим бездействием подводят и детей, и учителей», — заявил президент Федерации Анджело Гавриелатос (цитата по ТАСС).
Учителя требуют повысить зарплату минимум на 7,5%, власти предлагают им повышение лишь на 2,5%. По словам Гавриелатоса, при условиях, когда инфляция в стране выросла до 5,1%, повышение на 2,5% означает сокращение реальных доходов учителей.
Средняя зарплата учителя в государственной школе в Новом Южном Уэльсе составляет 90,1 тыс. австралийских долларов в год ($63,3 тыс.), зарплата начинающего учителя — 72,3 тыс. австралийских долларов в год ($50,7 тыс.), пишет ТАСС.
Учителя государственных школ также выступают против сокращения педагогов и призывают власти обратить внимание на давно назревшие проблемы отрасли. «Срочные меры по повышению заработной платы и снижению рабочей нагрузки — единственный способ остановить уход учителей из профессии, привлечь молодежь и решить проблему нехватки преподавателей. Правительство [штата] и премьер-министр своим бездействием подводят и детей, и учителей», — заявил президент Федерации Анджело Гавриелатос (цитата по ТАСС).
Учителя требуют повысить зарплату минимум на 7,5%, власти предлагают им повышение лишь на 2,5%. По словам Гавриелатоса, при условиях, когда инфляция в стране выросла до 5,1%, повышение на 2,5% означает сокращение реальных доходов учителей.
Средняя зарплата учителя в государственной школе в Новом Южном Уэльсе составляет 90,1 тыс. австралийских долларов в год ($63,3 тыс.), зарплата начинающего учителя — 72,3 тыс. австралийских долларов в год ($50,7 тыс.), пишет ТАСС.
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