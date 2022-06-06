Адвокатам не сообщили, в какую именно колонию перевели Навального

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Алексея Навального перевели из колонии в Покрове Владимирской области в исправительное учреждение строгого режима после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.«Сегодня адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что Навальный там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили», — сказала Михайлова (цитата по ТАСС).Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что о его переводе не сообщили ни адвокатам, ни родственникам.«По слухам его собирались переводить в колонию строгого режима ИК-6 "Мелехово", но действительно ли его везут туда и когда привезут, узнать пока невозможно», — сказала Ярмыш.