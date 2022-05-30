В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на журналиста «Соты», сотрудника пресс-службы «Яблока»

10.13 Вторник, 31 мая 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на журналиста Петра Иванова. Он работает в издании «Сота», а также в пресс-службе фракции «Яблоко» в Законодательном собрании.

Неизвестные напали на журналиста и избили его поздно вечером 30 мая около подъезда его дома. «В руках у нападавших был флакон с зеленой жидкостью, но они не успели облить журналиста», — сообщили в петербургском «Яблоке». Также в партии добавили, что преступники перед тем, как убежать, сфотографировали избитого. Позже коллеги пострадавшего написали, что врачи диагностировали у журналиста перелом костей носа.

По данным «Соты», ранее соседи журналиста заметили слежку за подъездом — якобы три человека в камуфляжной одежде и балаклавах караулили его с 6 до 10 вечера в течение двух дней.

Петр Иванов связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, отметили в «Яблоке». «Сота» сообщает, что последним громким материалом журналиста был сюжет о массовом отравлении кандидатов в молодежный парламент Петербурга в столовой Мариинского дворца.

Депутаты намерены обратиться в полицию с требованием возбудить уголовное дело. Зампред «Яблока» Борис Вишневский заявил, что партия окажет Петру Иванову необходимую помощь, отметили во фракции.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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