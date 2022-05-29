Антиправительственные протесты в Иране привели к стрельбе и беспорядкам
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Массовые антиправительственные протесты в Иране привели к беспорядкам и стрельбе, пишут местные издания. Силы протеста сконцентрировались в городе Абадан на юго-западе страны.
Сотни людей вышли на улицы на фоне ухудшения экономической обстановки, стремительного роста цен и безработицы. Напомним, в середине мая цены на некоторые товары в регионах Ирана выросли до 300%. Сообщалось о грабежах продуктовых магазинов в стране. Кроме экономических требований, митингующие выкрикивали антивоенные лозунги, протестуя против войны с Израилем. Власти, пытаясь справиться с беспорядками, отключали интернет в некоторых регионах.
Протесты в Иране вспыхнули с новой силой на прошлой неделе, когда 23 мая в центре Абадана обрушилось 10-этажное здание «Метрополь». По данным иранского агентства Fars, в момент обрушения в здании находилось 150 человек. На вечер воскресенья было известно о 31-м погибшем в результате обрушения, еще 38 числятся пропавшими без вести, сообщает Iran International. В минувшую субботу сотни человек вышли к месту обрушения здания и устроили стихийный митинг. Полиция применили слезоточивый газ и открыла стрельбу в воздух, пишет Ассошиэйтед Пресс.
Митингующие назвали ЧП прямым следствием продолжающегося кризиса в строительной отрасли. Здание «Метрополь», по данным Ассошиэйтед Пресс, было построено, несмотря на опасения по поводу качества возводимых конструкций. В рамках расследования было арестовано 13 человек, в том числе мэр города, пишет издание.
Протесты и беспорядки в минувшие выходные были зафиксированы в нескольких регионах страны. По данным агентства IRNA, в субботу в результате стрельбы в центре Тегерана погибли двое полицейских и один из протестующих.
Сотни людей вышли на улицы на фоне ухудшения экономической обстановки, стремительного роста цен и безработицы. Напомним, в середине мая цены на некоторые товары в регионах Ирана выросли до 300%. Сообщалось о грабежах продуктовых магазинов в стране. Кроме экономических требований, митингующие выкрикивали антивоенные лозунги, протестуя против войны с Израилем. Власти, пытаясь справиться с беспорядками, отключали интернет в некоторых регионах.
Протесты в Иране вспыхнули с новой силой на прошлой неделе, когда 23 мая в центре Абадана обрушилось 10-этажное здание «Метрополь». По данным иранского агентства Fars, в момент обрушения в здании находилось 150 человек. На вечер воскресенья было известно о 31-м погибшем в результате обрушения, еще 38 числятся пропавшими без вести, сообщает Iran International. В минувшую субботу сотни человек вышли к месту обрушения здания и устроили стихийный митинг. Полиция применили слезоточивый газ и открыла стрельбу в воздух, пишет Ассошиэйтед Пресс.
Митингующие назвали ЧП прямым следствием продолжающегося кризиса в строительной отрасли. Здание «Метрополь», по данным Ассошиэйтед Пресс, было построено, несмотря на опасения по поводу качества возводимых конструкций. В рамках расследования было арестовано 13 человек, в том числе мэр города, пишет издание.
Протесты и беспорядки в минувшие выходные были зафиксированы в нескольких регионах страны. По данным агентства IRNA, в субботу в результате стрельбы в центре Тегерана погибли двое полицейских и один из протестующих.
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