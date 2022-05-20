В Пакистане массовые протесты, правительство вызвало армию в «красную зону» Исламабада

09.38 Четверг, 26 мая 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В столице Пакистана Исламабаде массовые протесты, которые приводят к столкновениям с полицией, правительство страны отдало приказ о размещении в городе армии, пишет пакистанское издание The News International.

По данным издания, власти приняли решение развернуть «достаточное количество войск» в так называемой «красной зоне» в центре города — там расположены правительственные здания и государственные учреждения.

Ночью тысячи сторонников бывшего премьера страны Имрана Хана вышли на акцию, они собрались на въезде в город, чтобы выразить протест против нового правительства. Сообщалось, что в результате беспорядков была подожжена станция метро. По данным СМИ, бывший премьер также принимал участие в протестах и сдерживал митингующих сторонников «от применения оружия против полиции».

Напомним, массовые акции в поддержку бывшего премьера страны Хана и его партии «Техрик-и-Инсаф» начались в апреле. 9 апреля 2022 года парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану (он стал первым премьер-министром Пакистана, получившим вотум недоверия парламента). Оппозиция обвиняла Хана в неконтролируемой инфляции, неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране. Сам Хан, по данным СМИ, утверждал, что в реализации планов по его смещению оппозиции помогали США.

11 апреля нижняя палата парламента выбрала новым премьером страны лидера оппозиции в парламенте Шехбаза Шарифа, руководителя Пакистанской мусульманской лиги.

Сторонники Хана объявили массовые акции против нового правительства. Они требуют проведения новых выборов. Ранее правительство запретило запланированный марш протеста после того, как во время столкновений погиб представитель полиции.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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