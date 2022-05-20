Сеть джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила покинуть российский рынок
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Американская компания Levi Strauss & Co, которая занимается продажами джинсовой одежды, после 29 лет работы решила окончательно покинуть российский рынок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, поставки товаров в Россию компания прекратила, при этом остатки одежды планирует реализовать через другие площадки. Сообщается, что компания намерена продать часть своих магазинов в РФ и ищет покупателей. Эксперты полагают, что партнеры Levi Strauss & Co, работающие по франшизе, смогут наладить параллельный импорт в РФ.
Источники издания называют одним из потенциальных покупателей российского бизнеса Levi’s турецкую компанию Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России).
Официальных сообщений от Levi’s пока не поступало.
Levi Strauss & Co — популярный американский производитель одежды (в первую очередь джинсовой), а также обуви. Компания была основана в 1853 году в Сан-Франциско.
По данным издания, поставки товаров в Россию компания прекратила, при этом остатки одежды планирует реализовать через другие площадки. Сообщается, что компания намерена продать часть своих магазинов в РФ и ищет покупателей. Эксперты полагают, что партнеры Levi Strauss & Co, работающие по франшизе, смогут наладить параллельный импорт в РФ.
Источники издания называют одним из потенциальных покупателей российского бизнеса Levi’s турецкую компанию Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России).
Официальных сообщений от Levi’s пока не поступало.
Levi Strauss & Co — популярный американский производитель одежды (в первую очередь джинсовой), а также обуви. Компания была основана в 1853 году в Сан-Франциско.
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