Сеть джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила покинуть российский рынок

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Американская компания Levi Strauss & Co, которая занимается продажами джинсовой одежды, после 29 лет работы решила окончательно покинуть российский рынок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.По данным издания, поставки товаров в Россию компания прекратила, при этом остатки одежды планирует реализовать через другие площадки. Сообщается, что компания намерена продать часть своих магазинов в РФ и ищет покупателей. Эксперты полагают, что партнеры Levi Strauss & Co, работающие по франшизе, смогут наладить параллельный импорт в РФ.Источники издания называют одним из потенциальных покупателей российского бизнеса Levi’s турецкую компанию Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России).Официальных сообщений от Levi’s пока не поступало.Levi Strauss & Co — популярный американский производитель одежды (в первую очередь джинсовой), а также обуви. Компания была основана в 1853 году в Сан-Франциско.