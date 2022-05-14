В Новосибирске прошли обыски у депутата горсовета, родственников депутатов и активистов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Новосибирске утром 19 мая прошли обыски у депутата, родственников депутатов, а также у местных активистов.
«У депутата Антона Картавина утром прошёл обыск, сейчас он на допросе в СК в рамках дела ФБК*, в статусе свидетеля», — сообщила «Вечерним ведомостям» его коллега, депутат Хельга Пирогова. Также, по ее словам, обыски прошли у брата и тёщи депутата Сергея Бойко, его помощницы Елены Носковец, а также у родителей активистки Полины Голобоковой.
Напомним, 9 мая на семь суток была арестована депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина (по ч.2 ст. 20.2 КоАП, организация несанкционированного публичного мероприятия).
Депутаты Сергей Бойко, Антон Картавин, Светлана Каверзина и Хельга Пирогова являются членами коалиции «Новосибирск 2020», которая, как сообщается на сайте организации, была создана активными горожанами на выборах в городской совет Новосибирска в 2020 году «для борьбы с «Единой Россией» и КПРФ, слившимися в единую партию власти, и для кардинальных перемен в управлении городом». Сообщается, что коалиция, изначально создававшаяся как предвыборная, продолжает свою деятельность на постоянной основе вне привязки к конкретным выборам.
*Организация признана российским судом экстремистской и запрещена на территории РФ.
«У депутата Антона Картавина утром прошёл обыск, сейчас он на допросе в СК в рамках дела ФБК*, в статусе свидетеля», — сообщила «Вечерним ведомостям» его коллега, депутат Хельга Пирогова. Также, по ее словам, обыски прошли у брата и тёщи депутата Сергея Бойко, его помощницы Елены Носковец, а также у родителей активистки Полины Голобоковой.
Напомним, 9 мая на семь суток была арестована депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина (по ч.2 ст. 20.2 КоАП, организация несанкционированного публичного мероприятия).
Депутаты Сергей Бойко, Антон Картавин, Светлана Каверзина и Хельга Пирогова являются членами коалиции «Новосибирск 2020», которая, как сообщается на сайте организации, была создана активными горожанами на выборах в городской совет Новосибирска в 2020 году «для борьбы с «Единой Россией» и КПРФ, слившимися в единую партию власти, и для кардинальных перемен в управлении городом». Сообщается, что коалиция, изначально создававшаяся как предвыборная, продолжает свою деятельность на постоянной основе вне привязки к конкретным выборам.
*Организация признана российским судом экстремистской и запрещена на территории РФ.
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