Протестующие в Иране вышли с политическими лозунгами на фоне роста цен на продукты

В Иране, охваченном беспорядками из-за повышения цен на продукты питания, протестующие вышли с политическими лозунгами, требуя отставки руководства страны. Об этом сообщает издание The New Arab.Издание ссылается на очевидцев, которые публикуют в социальных сетях видео с массовыми протестами. Сообщается, что демонстранты сжигают портреты лидеров страны.В минувшие выходные в местных СМИ появились сообщения о поджогах магазинов, а также о масштабном сбое в интернете, который продолжался несколько часов и помешал демонстрантам координировать движения. По неподтвержденной информации, в ходе разгона беспорядков погибли четыре человека.Протесты, которые начались на прошлой неделе и охватили около 40 городов страны, были вызваны решением правительства сократить госсубсидии на импортную пшеницу. В результате цены на продукты из муки выросли на 300%, сообщает издание. Также власти повысили цены на некоторые товары первой необходимости, растительное масло и молочные продукты.Около половины 85-миллионного населения Ирана живет за чертой бедности, пишет The New Arab. По данным издания, протестное движение в стране началось с разрозненных акций против резкого повышения цен на топливо в 2019 году и переросло в одну из самых серьезных проблем для правительства.