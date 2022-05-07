The New York Times: Мария Алехина покинула Россию после замены наказания на реальный срок
Россия и мир
Фото: страница Марии Алехиной в соцсети
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию после того, как ей заменили ограничение свободы на реальный срок, пишет The New York Times. Журналист издания поговорил с Алехиной в Вильнюсе.
По данным NYT, активистке удалось уйти из квартиры, которая была под наблюдением полиции, переодевшись в форму курьера службы доставки еды. Свой телефон она оставила дома, чтобы ее не отследили.
Доехать до границы с Беларусью Алехиной помогла подруга. Пересечь границу ей удалось только с третьей попытки с помощью знакомого художника, который смог получить для нее необходимые документы, пишет издание.
Марии Алехиной назначили год ограничения свободы по «санитарному делу» в 2021 году. В апреле 2022 ей заменили ограничение свободы реальным сроком.
По данным NYT, активистке удалось уйти из квартиры, которая была под наблюдением полиции, переодевшись в форму курьера службы доставки еды. Свой телефон она оставила дома, чтобы ее не отследили.
Доехать до границы с Беларусью Алехиной помогла подруга. Пересечь границу ей удалось только с третьей попытки с помощью знакомого художника, который смог получить для нее необходимые документы, пишет издание.
Марии Алехиной назначили год ограничения свободы по «санитарному делу» в 2021 году. В апреле 2022 ей заменили ограничение свободы реальным сроком.
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