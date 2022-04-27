Суд в Санкт-Петербурге прекратил дело в отношении пикетчика, который процитировал Оруэлла
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело о «дискредитации вооруженных сил РФ» в отношении Алексея Подгорных. 24 апреля вечером он вышел на Невский проспект с плакатом, на котором была надпись, содержащая известные фразы из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Полиция его задержала.
На петербуржца составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ о «дискредитации вооруженных сил РФ». Однако суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения.
«Суд сказал, что плакат содержит антонимы и словосочетания. Не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса. Представленная в суд фотография подтверждает лишь то, что Подгорных находился в указанное время в указанном месте с плакатом в руках», — сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
На петербуржца составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ о «дискредитации вооруженных сил РФ». Однако суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения.
«Суд сказал, что плакат содержит антонимы и словосочетания. Не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса. Представленная в суд фотография подтверждает лишь то, что Подгорных находился в указанное время в указанном месте с плакатом в руках», — сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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