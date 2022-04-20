Депутат Госдумы Ямпольская предлагает признать иноагентами артистов, которые годами критикуют Россию и ее народ
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что представители творческих профессий, которые «годами» негативно отзываются о России, президенте и народе, имеют двойное гражданство или постоянно проживают за рубежом, должны быть внесены в реестр иностранных агентов.
«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах — они должны быть отнесены к реестру лиц (иностранных агентов – прим. ред.). И я бы им запретила творческую деятельность на территории страны», — сказала Ямпольская РИА Новости.
По ее словам, речь идет не обо всех людях творческих профессий, которые уехали за границу («кто уехал, кто испугался»), а о тех, «кто злостно, годами, отзывается негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе».
Депутат подчеркнула, что это ее личная позиция, инициатива пока не рассматривалась в комитете Госдумы.
Кроме того, Ямпольская полагает, что некоторые писатели являются «злостными злопыхателями» по отношению к стране, при этом публикуются в России и продолжают зарабатывать на своем творчестве. Их творческую деятельность в стране депутат также предлагает «ограничить».
Ранее «Парламентская газета» опубликовала мнение Ямпольской о продаже в России книг писателей, которые «агрессивно высказывают антироссийскую и антигосударственную позицию», а также публично поддерживают такие высказывания. Депутат высказала недовольство тем, что книжные магазины выставляют таких авторов «на почетные места в торговых задах», в частности, она привела в пример Бориса Акунина. «Акунин не стесняется. Давно покинувший пределы России, он уверен в собственной безнаказанности. И стабильности финансовых поступлений, разумеется. Его публикуют крупнейшие отечественные издательства, скороспелой акунинской макулатурой завалены все книжные магазины». Также депутат назвала тех, «кто заодно с Акуниным» — «целые полки под Быкова, Глуховского, Парфенова».
«Обещаю, что Комитет Госдумы по культуре в ближайшее время задаст нелицеприятные вопросы учредителям и владельцам книжных магазинов. Разговор с издателями тоже впереди», — заявила депутат.
«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах — они должны быть отнесены к реестру лиц (иностранных агентов – прим. ред.). И я бы им запретила творческую деятельность на территории страны», — сказала Ямпольская РИА Новости.
По ее словам, речь идет не обо всех людях творческих профессий, которые уехали за границу («кто уехал, кто испугался»), а о тех, «кто злостно, годами, отзывается негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе».
Депутат подчеркнула, что это ее личная позиция, инициатива пока не рассматривалась в комитете Госдумы.
Кроме того, Ямпольская полагает, что некоторые писатели являются «злостными злопыхателями» по отношению к стране, при этом публикуются в России и продолжают зарабатывать на своем творчестве. Их творческую деятельность в стране депутат также предлагает «ограничить».
Ранее «Парламентская газета» опубликовала мнение Ямпольской о продаже в России книг писателей, которые «агрессивно высказывают антироссийскую и антигосударственную позицию», а также публично поддерживают такие высказывания. Депутат высказала недовольство тем, что книжные магазины выставляют таких авторов «на почетные места в торговых задах», в частности, она привела в пример Бориса Акунина. «Акунин не стесняется. Давно покинувший пределы России, он уверен в собственной безнаказанности. И стабильности финансовых поступлений, разумеется. Его публикуют крупнейшие отечественные издательства, скороспелой акунинской макулатурой завалены все книжные магазины». Также депутат назвала тех, «кто заодно с Акуниным» — «целые полки под Быкова, Глуховского, Парфенова».
«Обещаю, что Комитет Госдумы по культуре в ближайшее время задаст нелицеприятные вопросы учредителям и владельцам книжных магазинов. Разговор с издателями тоже впереди», — заявила депутат.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге пройдет художественный мастер-класс для детей с особенностями развития
21 апреля 2022
21 апреля 2022
В Екатеринбурге наградили росгвардейцев
22 апреля 2022
22 апреля 2022
В Свердловской области заменят 111 старых лифтов
24 апреля 2022
24 апреля 2022