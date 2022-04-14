Экс-депутата Горного Алтая отправили в СИЗО по обвинению в публикации «фейков» в газете «Листок»
Следствие считает, что Сергей Михайлов распространял заведомо ложную информацию о Вооружённых силах РФ
Россия и мир
Сергей Михайлов на митинге в Екатеринбурге в 2020 году. Фото: Вечерние ведомости
Сегодня Горно-Алтайский Городской суд поместил в СИЗО на два месяца издателя газеты «Листок», бывшего депутата Эл-Курултая Республики Алтай Сергея Михайлова. Журналиста обвинили по новой уголовной статье о «фейках» про российскую армию.
Михайлова задержали в среду утром в подмосковных Люберцах, где он фактически проживал в последнее время.
В это же время в редакции еженедельника «Листок» в Горно-Алтайске прошёл обыск – силовики изъяли документы и оргтехнику. Сергея Михайлова после задержания также доставили в Горно-Алтайск. Журналисту предъявили обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия в марте–апреле этого года Сергей Михайлов разместил в газете «Листок» и на сайте издания публикации, в которых под видом достоверных «содержались ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными силами РФ на территории Украины».
С инкриминируемым преступлением Михайлов не согласился. В качестве меры пресечения следователи просили заключить Михайлова под стражу, и судья удовлетворила их ходатайство – журналиста отправили в СИЗО на до июня.
12 и 13 апреля ООО «Издательский дом “Листок”» и его директор Ольга Комарова были привлечены к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Вооруженных сил РФ, ей назначили штрафов в общей сложности на 800 тысяч рублей. Также ранее мы писали, что 5 апреля на издание «Листок» составлен протокол по статье ст. 20.3.4 КоАП о призывах к санкциям в отношении россиян, по нему заседание пройдёт в конце апреля.
В начале апреля Сергей Михайлов сообщал «Вечерним ведомостям», что у правоохранителей возникали вопросы к публикации в «Листке» от 30 марта, где авторы заметок рассуждали о том, что некоторых российских чиновников могут ждать ограничительные меры от стран Запада из-за их поддержки политики президента России и его решения о вводе войск на территорию Украины. В том же выпуске Михайлов опубликован колонку экс-депутата Екатеринбургской городской думы и соратника Алексея Навального Леонида Волкова, где тот неодобрительно высказывался опять же о решении ввести Вооружённые силы РФ на территорию Украины.
Сергей Михайлов много лет является издателем газеты «Листок», в 2010—2014 годах был депутатом Государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай. Является экспертом в законодательстве о референдумах, пытался организовать референдумы по различным вопросам в нескольких регионах России.
Михайлова задержали в среду утром в подмосковных Люберцах, где он фактически проживал в последнее время.
В это же время в редакции еженедельника «Листок» в Горно-Алтайске прошёл обыск – силовики изъяли документы и оргтехнику. Сергея Михайлова после задержания также доставили в Горно-Алтайск. Журналисту предъявили обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия в марте–апреле этого года Сергей Михайлов разместил в газете «Листок» и на сайте издания публикации, в которых под видом достоверных «содержались ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными силами РФ на территории Украины».
С инкриминируемым преступлением Михайлов не согласился. В качестве меры пресечения следователи просили заключить Михайлова под стражу, и судья удовлетворила их ходатайство – журналиста отправили в СИЗО на до июня.
12 и 13 апреля ООО «Издательский дом “Листок”» и его директор Ольга Комарова были привлечены к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Вооруженных сил РФ, ей назначили штрафов в общей сложности на 800 тысяч рублей. Также ранее мы писали, что 5 апреля на издание «Листок» составлен протокол по статье ст. 20.3.4 КоАП о призывах к санкциям в отношении россиян, по нему заседание пройдёт в конце апреля.
В начале апреля Сергей Михайлов сообщал «Вечерним ведомостям», что у правоохранителей возникали вопросы к публикации в «Листке» от 30 марта, где авторы заметок рассуждали о том, что некоторых российских чиновников могут ждать ограничительные меры от стран Запада из-за их поддержки политики президента России и его решения о вводе войск на территорию Украины. В том же выпуске Михайлов опубликован колонку экс-депутата Екатеринбургской городской думы и соратника Алексея Навального Леонида Волкова, где тот неодобрительно высказывался опять же о решении ввести Вооружённые силы РФ на территорию Украины.
Сергей Михайлов много лет является издателем газеты «Листок», в 2010—2014 годах был депутатом Государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай. Является экспертом в законодательстве о референдумах, пытался организовать референдумы по различным вопросам в нескольких регионах России.
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