Экс-депутата Горного Алтая отправили в СИЗО по обвинению в публикации «фейков» в газете «Листок» Следствие считает, что Сергей Михайлов распространял заведомо ложную информацию о Вооружённых силах РФ

23.22 Четверг, 14 апреля 2022

Россия и мир