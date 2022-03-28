Российские блогеры, лишившиеся дохода, требуют от Meta* $1 млрд компенсации
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Российские блогеры требуют от запрещенной в России компании Meta* $1 млрд в качестве компенсации за понесенные убытки. Об этом на круглом столе в Общественной палате РФ сообщила основатель Совета блогеров при Совфеде Валерия Рытвина, пишут «Ведомости».
По словам Рытвиной, после блокировки Instagram** совет блогеров провел опрос среди пользователей соцсети, в котором приняли участие 60 000 человек. У 70% опрошенных доход был связан с этой соцсетью, для половины из них бизнес в соцсети являлся основным источником заработка.
Компенсацию, которую блогеры требуют от запрещенной в России компании, планируется направить «на поддержку физических и юридических лиц, понесших убытки в результате противоправных действий» этой компании, говорится в обращении. Также в письме содержится требование «публично принести извинения гражданам России», пишет издание.
Если компания не выплатит компенсацию, совет планирует подать иск в суд.
Также на кругом столе в ОП РФ выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что блогеры имеют полное право обращаться с исками в суд о возмещении понесенных убытков «в результате экстремистской деятельности» компании. Лига при этом готова оказать полное юридическое содействие как на территории России, так и в других странах, отметила Мизулина.
* признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена
** принадлежит компании, признанной экстремистской, запрещен в России
По словам Рытвиной, после блокировки Instagram** совет блогеров провел опрос среди пользователей соцсети, в котором приняли участие 60 000 человек. У 70% опрошенных доход был связан с этой соцсетью, для половины из них бизнес в соцсети являлся основным источником заработка.
Компенсацию, которую блогеры требуют от запрещенной в России компании, планируется направить «на поддержку физических и юридических лиц, понесших убытки в результате противоправных действий» этой компании, говорится в обращении. Также в письме содержится требование «публично принести извинения гражданам России», пишет издание.
Если компания не выплатит компенсацию, совет планирует подать иск в суд.
Также на кругом столе в ОП РФ выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что блогеры имеют полное право обращаться с исками в суд о возмещении понесенных убытков «в результате экстремистской деятельности» компании. Лига при этом готова оказать полное юридическое содействие как на территории России, так и в других странах, отметила Мизулина.
* признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена
** принадлежит компании, признанной экстремистской, запрещен в России
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