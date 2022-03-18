Алексей Навальный признан виновным в особо крупном мошенничестве
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Оппозиционер Алексей Навальный Лефортовским судом Москвы признан виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом передает корреспондент «Интерфакс».
«Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием», — цитирует агентство приговор судьи Маргариты Котовой.
Суд установил вину Навального по всем четырем вмененным ему эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также оппозиционеру было вменено неуважение к правосудию (чч. 1, 2 ст. 297 УК РФ). Какие выводы сделал суд по поводу этого обвинения, а также мера наказания — будет известно позднее, уточняет агентство.
Лефортовский суд Москвы оглашает приговор на выездном заседании в исправительной колонии 2 города Покров Владимирской области.
Ранее гособвинение просило суд приговорить Навального к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в размере 1,2 млн рублей.
В покровской колонии оппозиционер отбывает срок по делу «Ив Роше».
«Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием», — цитирует агентство приговор судьи Маргариты Котовой.
Суд установил вину Навального по всем четырем вмененным ему эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также оппозиционеру было вменено неуважение к правосудию (чч. 1, 2 ст. 297 УК РФ). Какие выводы сделал суд по поводу этого обвинения, а также мера наказания — будет известно позднее, уточняет агентство.
Лефортовский суд Москвы оглашает приговор на выездном заседании в исправительной колонии 2 города Покров Владимирской области.
Ранее гособвинение просило суд приговорить Навального к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в размере 1,2 млн рублей.
В покровской колонии оппозиционер отбывает срок по делу «Ив Роше».
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