Гособвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Гособвинение попросило приговорить оппозиционера Алексея Навального к 13 годам колонии по обвинению в мошенничестве и оскорблении суда, сообщает ТАСС. Также прокурор просит назначить штраф в 1,2 млн рублей.
Кроме того, обвинение просит перевести Навального из колонии общего в строгий режим по итогам нынешнего процесса, пишет РИА Новости.
Заседания по новому делу против Навального начались 15 февраля. В деле шесть эпизодов — четыре по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и два по статье о неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК).
В покровской колонии он отбывает срок по делу «Ив Роше».
Кроме того, обвинение просит перевести Навального из колонии общего в строгий режим по итогам нынешнего процесса, пишет РИА Новости.
Заседания по новому делу против Навального начались 15 февраля. В деле шесть эпизодов — четыре по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и два по статье о неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК).
В покровской колонии он отбывает срок по делу «Ив Роше».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Прокуратура утвердила обвинение по еще одному делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева
06 марта 2022
06 марта 2022