Хинштейн: пользователи не будут нести ответственность за публикации в Инстаграм, если Meta признают экстремистской
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Пользователь не будет нести ответственность за публикации в Instagram даже после возможного признания Meta экстремистской организацией, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Об этом сообщает «Коммерсант».
Однако ответственность будет наступать за публикации, нарушающие закон, уточняет издание.
Ранее Александр Хинштейн подчеркнул, что ограничение доступа к Instagram не окажет влияние на работу мессенджера WhatsApp. «Внесённое в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке Instagram не касается What’s App. Решение о запрете остальных продуктов Meta может быть принято только в суде, куда Генпрокуратура также обратилась с требованием признать холдинг экстремистской организацией», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Instagram заблокирован на территории России с 14 марта.
Однако ответственность будет наступать за публикации, нарушающие закон, уточняет издание.
Ранее Александр Хинштейн подчеркнул, что ограничение доступа к Instagram не окажет влияние на работу мессенджера WhatsApp. «Внесённое в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке Instagram не касается What’s App. Решение о запрете остальных продуктов Meta может быть принято только в суде, куда Генпрокуратура также обратилась с требованием признать холдинг экстремистской организацией», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Instagram заблокирован на территории России с 14 марта.
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