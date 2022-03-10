Депутата Госдумы Дениса Парфенова заставили уйти из эфира НТВ из-за позиции по олигархам

13.46 Вторник, 15 марта 2022
Россия и мир
Фото: пресс-служба КПРФ
В прямом эфире ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ 14 марта произошел скандал. Ведущие программы Андрей Норкин и Иван Трушкин потребовали депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова покинуть студию во время дискуссии о России и Украине. При этом ведущие ток-шоу вызвали охрану.

Тема эфира была посвящена событиям на территории Украины. Депутат Денис Парфенов предложил рассуждение про мирное сосуществование России и Украины в будущем. «У части экспертов и у ведущих принципиальный вопрос, поставленный мною, вызвал очевидную изжогу. Я предложил поговорить о том, каким мы видим будущее обеих стран — останется ли олигархическое устройство, которое сейчас есть и там, и тут. И каким это будущее может стать, если будет выбрана социально ориентированная альтернатива», — рассказал «Вечерним ведомостям» депутат.

Однако участники ток-шоу эту мысль Парфенову развить не дали, спикера эмоционально перебили во время рассуждений об олигархической власти. Ведущий Иван Трушкин попросил депутата остановиться, «чтобы сохранить в этой студии какое-то подобие здравого смысла». После попытки депутата продолжить дискуссию, ведущий заявил: «Вон отсюда, пожалуйста», вызвав охрану. После того, как Денис Парфенов покинул студию, ведущие ток-шоу заявили, что депутат «каждый раз устраивает в студии митинг» и «мешает работать», при этом «зарабатывая политические очки». Участники ток-шоу отметили, что для обсуждения олигархов «сейчас не то время и не то место».

По мнению Дениса Парфенова, такая острая реакция связана с тем, что для действующей власти эта тема чрезвычайно болезненная, так как власть не может в полной мере отвечать на социальные запросы россиян. Депутат полагает, что олигархическое обустройство государства, при «богатстве единиц и нищете миллионов», не является чем-то привлекательным ни для жителей России, ни для народа Украины. Приоритетным направлением для руководства страны сейчас должен стать перевод государства на социальные рельсы, считает он.

«Пожалуй, впервые представителя парламентской партии принуждают покинуть телеэфир в ответ на позицию, — говорит Парфенов. — Причем, это была демонстрация достаточно умеренной позиции. Никто не вскакивал с места с криками «Смерть капитализму» или «Да здравствует революция». Но даже умеренной позиции в нынешней обстановке оказалось достаточно, чтобы вызвать такую реакцию».

По мнению депутата, это сигнал к дальнейшему «закручиванию гаек», в том числе со стороны госСМИ, которое наметилось в последние несколько лет. «Власть реагирует на недовольство общества пока только одним известным ей способом – используя дубинку и запретительные меры», — говорит Парфенов.

Добавим, что 15 февраля депутат в числе других представителей фракции КПРФ в Госдуме поддержал постановление об обращении к президенту РФ о необходимости признания ЛНР и ДНР.

Также 14 марта скандал произошел в эфире телепрограммы «Время». Сотрудница «Первого канала» прервала новостной эфир, она вышла на съемочную площадку с плакатом за мир.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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