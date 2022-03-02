В Венгрии президентом впервые стала женщина

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

44-летняя Каталин Новак избрана президентом Венгрии, за нее проголосовали две трети членов Государственного собрания. Она станет первой женщиной, которая займет должность президента в этой стране.Каталин Новак ранее занимала пост министра по делам семьи, к слову, у нее самой трое детей. Её кандидатура была выдвинута правящей партией «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз». Известно, что Новак выступает с осуждением действий России на территории Украины и призывает к дипломатическому решению конфликта.Единственным соперником Новак на выборах был 79-летний экономист Петер Рона, его кандидатуру выдвигала коалиция оппозиционных партий, пишет ТАСС.Срок полномочий Яноша Адера истекает 10 мая. Он занимает пост президента с 2012 года, два пятилетних срока подряд – это максимальное время, которое разрешено Конституцией Венгрии.