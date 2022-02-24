Пол Маккартни поддержал Украину соцсетях
Россия и мир
Фото: страница в Фейсбук Пола Маккартни
Музыкант Пол Маккартни опубликовал в Фейсбуке пост со словами поддержки Украины и фотографию с концерта в 2008 году.
«Вспоминаю, как мы играли для наших друзей в Украине в 2008 году, и думаю о них в эти трудные времена. Мы посылаем свою любовь и поддержку», - написал Маккартни.
Ранее со словами поддержки в адрес Украины выступили музыкант Элтон Джон, вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер, гитарист группы Queen Брайан Мэй, экс-вокалист Guns N’Roses Эксл Роуз.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
«Вспоминаю, как мы играли для наших друзей в Украине в 2008 году, и думаю о них в эти трудные времена. Мы посылаем свою любовь и поддержку», - написал Маккартни.
Ранее со словами поддержки в адрес Украины выступили музыкант Элтон Джон, вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер, гитарист группы Queen Брайан Мэй, экс-вокалист Guns N’Roses Эксл Роуз.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Глава Координационного совета левых организаций в Екатеринбурге вышел на антивоенный пикет
24 февраля 2022
24 февраля 2022
В уральской столице прошел пикет в поддержку Донбасса
26 февраля 2022
26 февраля 2022
В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал
28 февраля 2022
28 февраля 2022