ОЗХО передала ФРГ отчет по Навальному

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Организация по запрещению химического оружия заявила, что передала ФРГ отчет по делу Алексея Навального. Документ появился на официальном сайте ОЗХО.В отчете сказано, что политика отравили запрещенным ингибитором холинэстеразы.Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. 22 августа политика доставили для прохождения лечения в немецкую клинику «Шарите». 7 сентября Навальный вышел из медицинской комы.