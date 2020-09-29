ОЗХО передала ФРГ отчет по Навальному
Россия и мир
Фото: ptzgovorit.ru
Организация по запрещению химического оружия заявила, что передала ФРГ отчет по делу Алексея Навального. Документ появился на официальном сайте ОЗХО.
В отчете сказано, что политика отравили запрещенным ингибитором холинэстеразы.
Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. 22 августа политика доставили для прохождения лечения в немецкую клинику «Шарите». 7 сентября Навальный вышел из медицинской комы.
В отчете сказано, что политика отравили запрещенным ингибитором холинэстеразы.
Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. 22 августа политика доставили для прохождения лечения в немецкую клинику «Шарите». 7 сентября Навальный вышел из медицинской комы.
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