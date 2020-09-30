Сотни нижегородцев пришли проститься с журналисткой Славиной

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Сотни людей пришли в Дом ученых в Нижнем Новгороде на церемонию прощания с главным редактором издания "Koza.Press" Ириной Славиной, которая покончила с собой у здания региональной полиции.Тело журналистки находится в закрытом белом гробу в актовом зале на сцене. На экране рядом показывают черно-белые фотографии Славиной.Напомним, что Славина покончила с собой 2 октября, оставив предсмертный пост в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". На месте ее кончины образовался стихийный мемориал, куда люди приносят цветы, свечи и фотографии. Возле него дежурят сотрудники полиции.