В возрасте 69 лет скончался один из основателей группы «Митьки» Владимир Тихомиров

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Умер Владимир Тихомиров, художник, режиссер, сценарист, один из основателей группы «Митьки». Об этом сообщил его брат Виктор Тихомиров на своей странице в Facebook.«Ему стало плохо на улице, недалеко от дома. Прохожие ему вызвали скорую помощь, и в скорой он скончался. У него было плохо с сердцем все время, а тут, видно, он перенапрягся, или так уж организм сработал», — рассказал он. Владимиру Тихомирову было 69 лет.Как напоминает lenta.ru, «Митьки» — одна из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. Название арт-группе дали в честь идеолога Дмитрия Шагина.