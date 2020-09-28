В Кремле считают гибель журналистки Ирины Славиной трагическим происшествием

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Гибель нижегородской журналистки Ирины Славиной в Кремле считают трагическим происшествием, заявил пресс-секретарь Путина Песков. Он также выразил соболезнования родным погибшей.Кроме того, Песков отметил, что не располагает деталями, но обратил внимание на то, что губернатор Никитин пообещал разобраться в произошедшем.Как напоминает «Интерфакс», 2 октября главный редактор местного интернет-издания Koza.Press Ирина Славина покончила с собой у здания ГУ МВД по Нижегородской области. В фейсбуке она оставила предсмертный пост: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Днем ранее у нее дома прошел обыск.