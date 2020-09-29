По словам Лаврова, врачи Charite не нашли в анализах Навального следов боевых отравляющих веществ
Россия и мир
Немецкие врачи из клиники Charite не нашли в организме Алексея Навального следов боевых отравляющих веществ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он также отметил, что власти РФ не в курсе, действительно ли французские и шведские специалисты, которые в том числе подтвердили наличие ядов, сами брали анализы у Навального. При этом глава МИД выразил уверенность в том, что Евросоюз в результате прибегнет к инструменту санкций против России за применение химического оружия, передает lenta.ru.
При этом Лавров добавил, что Россия намерена добиться ясности в этом вопросе.
Он также отметил, что власти РФ не в курсе, действительно ли французские и шведские специалисты, которые в том числе подтвердили наличие ядов, сами брали анализы у Навального. При этом глава МИД выразил уверенность в том, что Евросоюз в результате прибегнет к инструменту санкций против России за применение химического оружия, передает lenta.ru.
При этом Лавров добавил, что Россия намерена добиться ясности в этом вопросе.
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