В Кремле назвали популистским предложение Алексея Навального раздать деньги россиянам

17:53 | 23.04.2020

В Кремле назвали популистскими и поверхностными предложения оппозиционного политика Алексея Навального по поддержке граждан и экономики в условиях коронавируса. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в этих инициативах "очень много популистского, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики".



Как напоминает ТК "Дождь", 20 апреля Навальный объявил о запуске кампании «5 шагов для России», в рамках которой потребовал начать прямые выплаты гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса.



По мнению оппозиционного политика, во время пандемии необходимо каждому взрослому жителю России выплатить по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч на каждого ребенка. Алексей Навальный также предлагает отменить на время пандемии плату за ЖКХ. Кроме того, по его словам, необходимо отменить налоги для малого бизнеса сроком на год и направить два триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу.

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