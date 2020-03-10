В Москве прошли пикеты против обнуления сроков Путина

11:50 | 11.03.2020

Одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Путина прошли накануне на Боровицкой площади в Москве. По данным сайта МБХ-Медиа, участвовали около 130 человек. К памятнику князю Владимиру выстроилась длинная очередь из желающих. Участники мероприятия передают друг другу плакат с надписью «НЕТ».



Накануне также стало известно, что политические активисты подали уведомление в мэрию на проведение митинга в Москве 21 и 22 марта, отмечает РБК.



Как напоминает «Ведомости», накануне депутат Госдумы от «Единой России» Терешкова предложила после вступления в силу поправок в Конституцию снять ограничение для президента на два срока или обнулить их. Соответствующая поправка была внесена на рассмотрение в Госдуму. Позже, выступая в парламенте, Путин одобрил предложение обнулить сроки.

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