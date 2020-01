18-летняя певица Билли Айлиш стала триумфатором музыкальной премии «Грэмми»

13:07 | 27.01.2020

18-летняя американская певица Билли Айлиш получила статуэтки в четырех ключевых номинациях на церемонии вручения наград академии звукозаписи США «Грэмми».



Певиц забрала награды в наиболее престижных номинациях, которые неформально называют «Большой четверкой» — «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» и «Запись года» и «Песня года», передает «Эхо Москвы».



Билли Айлиш получила премию «Альбом года» за работу над пластинкой «When We All Asleep, Where Do We Go?», а премию «Песня года» за композицию «Bad Guy».



Кроме того, награду получили американский рэпер Lil Nas X и кантри-исполнитель Рэй Билли Сайрус за их совместный клип на песню «Old Town Road». Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама получила музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Лучший альбом разговорного жанра», отмечает gazeta.ru.

