10:59 | 31.07.2019

Приморский районный суд Одессы арестовал российский танкер Neyma (сейчас Nika Spirit), задержанный властями Украины в порту Измаил. Об этом сообщил в фейсбуке главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Суд также наложил арест на изъятые при обыске корабля документы.



Судно было задержано на прошлой неделе. Служба безопасности Украины утверждает, что танкер прошлой осенью блокировал в Керченском проливе три украинских судна, которые позже были захвачены пограничниками. Экипаж танкера после допроса вернулся в Россию, отмечает «Эхо Москвы».

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