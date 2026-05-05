Мэрия Екатеринбурга скорректировала проект нового жилого квартала на берегу Исети

В жилом районе между переулком Базовым и Конюшенным проездом сократили число парковочных мест

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга подвела итоги общественных обсуждений проекта изменений планировки территории в районе развязки Объездной дороги и Кольцовского тракта. Здесь, между переулком Базовым и Конюшенным проездом девелопер Prinzip ужа анонсировал жилой квартал под названием «Парк Культуры» (название, очевидно, обусловлено относительной близостью с ЦПКиО).

Первоначальный проект планировки этой территории был утверждён в 2024 году — тогда тоже проходили общественные обсуждения, в которых приняло участие 48 человек. Сейчас мэрия вносит в него изменения. В обсуждении изменений принял участие лишь 1 человек.

Согласно документации, основные параметры квартала остались почти теми же. На участке площадью 16,58 га по-прежнему предусмотрены 125 000 м² жилья, 8500 м² коммерческих помещений, детский сад на 225 мест и расчётное население 4 167 человек. Количество парковочных мест по сравнению с проектом 2024 года немного снизилось – с 926 до 925.

В новой версии срок реализации сокращён до 2036 года (ранее значился 2043 год).

Изменилась и компоновка части объектов. В старом проекте фигурировали два наземных многоуровневых паркинга – на 412 и 406 машино-мест. В новом же варианте остался один многоуровневый паркинг на 490 мест — а вместо второго появилось здание общественного назначения со встроенным паркингом на 330 машино-мест.

Также в новом проекте добавлена организация дополнительных полосы торможения и полосы разгона для выезда из жилого квартала в переулок Базовый.

Площадь зоны многоэтажной жилой застройки уменьшилась с 4,36 до 4,33 га, а зона специализированной общественной застройки выросла с 0,65 до 0,68 га. Остальные ключевые зоны – общественно-деловая, транспортная и озеленённая – в основных параметрах остались прежними.

Иллюстрация: документация проекта планировки

Девелопер описывает «Парк Культуры» как жилой квартал с собственной набережной в окружении трёх парков. В рамках проекта обещают благоустроить около 700 метров берега Исети и создать пешеходную зону у реки. Озеленённую территорию в будущем планируют соединить с ЦПКиО пешеходным тоннелем под переулком Базовый.

Вдоль проезжей части обещают посадить деревья, которые будут ограждать комплекс от шума и пыли.

Prinzip также обещает будущим жильцам амфитеатр, памп-трек, воркаут-площадку, моторик-парк для детей и самую большую в городе тренировочную и выставочную площадку для собак.

Единственный участник нынешних общественных обсуждений попросил учесть интересы жителей соседнего ЖК «Исеть парк»: по его словам, будущее «соседство с многолюдной набережной создаёт риски для сохранности детских площадок и благоустроенных зон». Он попросил предусмотреть «эстетичное прозрачное ограждение» для своего двора, чтобы оградить его от посторонних людей Администрация это замечание не приняла, указав, что территория «Исеть парка» находится за границами рассматриваемого проекта.


Иллюстрация: рендер будущего квартала / Prinzip

Добавим, что квартал возводится на месте складов, магазина «Светофор», мебельного и тканевого салона, автосервисов и магазинов строительных материалов. Все эти строения между переулком Базовым и железнодорожной линией на Верхний Уфалей в ходе реализации проекта предполагается снести.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
11:50 Свердловская область вошла в топ-10 регионов по росту спонтанных бронирований жилья
11:41 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют перекрёсток Мусоргского и Газорезчиков
10:57 Вертолёт за час доставил ребёнка из Богдановича в Екатеринбург на экстренную операцию
10:44 Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров
10:23 Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги
21:17 Суд оправдал начальницу филиала УИИ в Качканаре
20:43 В Большом Истоке ищут новый дом для беспризорного пса
20:18 На красавицу Лив Тайлер можно будет полюбоваться на большом экране Ельцин-центра
19:40 Напавший на пенсионерку тагильчанин поживёт в строгом режиме
19:06 По Парку Маяковского в День победы будет ходить ретро-поезд
18:48 В Екатеринбурге нанесут 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки
14:26 В Екатеринбурге почти половину смартфонов покупают «с рук»
14:16 В школы Свердловской области по программе «Земский учитель» приедут 19 педагогов
11:23 Жителей Новоуральска будут судить за похищение знакомого и вымогательство пяти тысяч рублей
11:14 Киноиндустрия Урала заработала 5,4 млрд рублей за последние 35 лет
11:04 Футболки и кроссовки стали самыми популярными покупками к лету у жителей Екатеринбурга
10:41 Режим беспилотной опасности ввели в Свердловской области
10:33 Жительницу Талицы отправили в колонию за продажу конфет с наркотиками
22:07 Авито направил в Дагестан спецтехнику и гуманитарную помощь после наводнения
20:46 В Екатеринбурге осудили «кинувшего» сразу 5 банков мошенника
19:39 Часть екатеринбургских парков уже обработана от клещей
19:32 Лже-минёр из Первоуральска получил год ограничения свободы
18:27 Под улицей Куйбышева в Екатеринбурге появится пешеходный тоннель
17:42 В Екатеринбурге обрушилась крыша в здании колледжа технологий и предпринимательства
17:29 У сквера в центре Екатеринбурга появилось название
17:12 В усадьбе Расторгуевых—Харитоновых открылась выставка об Уральском роке
