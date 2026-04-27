СМИ сообщают об обысках у главы свердловского «Яблока»

16.35 Среда, 29 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что к главе свердловского отделения партии «Яблоко» пришли с обысками. Против Максима Петлина и активиста партии Егора Ткаченко могут возбудить дело об оправдании терроризма, пишет 66.ru со ссылкой на свой источник.

По данным издания, поводом для обысков стала акция «Вечер писем политзаключённым», которую регулярно проводит свердловское «Яблоко». Собеседник ресурса утверждает, что активисты на таких «вечерах» писали людям, осуждённым по террористическим статьям.

Также утверждается, что у руководителя молодёжной ячейки «Яблока» Ткаченко нашли письма от сторонника организации «Артподготовка»*. По данным источника Вечерних ведомостей, Егора Ткаченко могли задержать.

Официальных комментариев по поводу обысков у лидера регионального отделения партии не было.

* организация признана экстремистской, террористической и запрещена в России.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
16:35 СМИ сообщают об обысках у главы свердловского «Яблока»
16:04 Мужчине с проломленной головой после спасения восстановили форму черепа в Свердловской области
15:27 В Кольцово прокомментировали эвакуацию из-за задымления
15:21 В Екатеринбурге 12-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину
13:58 После сообщений в СМИ против екатеринбургского «рехаба» возбудили уголовное дело
13:42 Следователи проверяют информацию о мешающих торговать екатеринбурженке мужчинах
13:01 За покушение на дачу взятки сотрудникам ГИБДД будут судить жительницу Нижнего Тагила
12:44 Более 56 тонн гвоздик поступило на Урал в преддверии майских праздников
12:30 Стрелочницу из Каменска-Уральского признали невиновной в сходе с путей трёх вагонов
11:36 Женщина погибла при пожаре в четырёхквартирном доме в Артёмовском
11:19 Бастрыкин взял на контроль дело об организации приготовления заказного убийства в Екатеринбурге
10:18 Более миллиарда рублей с начала года мошенники украли у жителей Свердловской области
09:55 Глава СК заинтересовался дракой подростков в Ачитском районе
09:20 Режим «беспилотной опасности» вновь ввели в Свердловской области
21:16 В посёлке Исток объявился догхантер
20:44 Коммунальщики Ревды расплатятся за травму ноги
20:18 «Дом Качки» завтра можно будет посетить бесплатно
19:39 Дебошира из Нижнего Тагила накажут рублём
19:20 В 2025 году свердловская «Скорая» выезжала на вызовы почти миллион раз
18:46 В Шабрах «ЭкоДозор» посадит деревья
17:18 Глава свердловского СК проведёт выездной приём в Реже
16:31 В Екатеринбурге на полтора месяца закроют перекресток Эскадронной и Ляпустина
16:19 Екатеринбург вошёл в лидеры по сделкам на вторичке
15:40 В свердловских лесах начали тестировать систему, которая находит удары молний
15:03 Уральцы все чаще выбирают подработку без людей и общения
14:55 Сбежавшего после аварии водителя без прав нашли во дворах в Полевском
