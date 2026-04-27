СМИ сообщают об обысках у главы свердловского «Яблока»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что к главе свердловского отделения партии «Яблоко» пришли с обысками. Против Максима Петлина и активиста партии Егора Ткаченко могут возбудить дело об оправдании терроризма, пишет 66.ru со ссылкой на свой источник.
По данным издания, поводом для обысков стала акция «Вечер писем политзаключённым», которую регулярно проводит свердловское «Яблоко». Собеседник ресурса утверждает, что активисты на таких «вечерах» писали людям, осуждённым по террористическим статьям.
Также утверждается, что у руководителя молодёжной ячейки «Яблока» Ткаченко нашли письма от сторонника организации «Артподготовка»*. По данным источника Вечерних ведомостей, Егора Ткаченко могли задержать.
Официальных комментариев по поводу обысков у лидера регионального отделения партии не было.
* организация признана экстремистской, террористической и запрещена в России. Мероприятие для возрастной категории 18+
