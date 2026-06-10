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В Асбесте экс-инспектор ДПС получил условный срок за избиение задержанного
Фото: Асбестовский городской суд
Судья Асбестовского городского суда Александр Вознюк вынес приговор бывшему инспектору безопасности дорожного движения отделения ГИБДД МО МВД России «Асбестовский» Илье Старицыну. В прошлом году он избил ногами лежачего водителя, которого настиг в погоне.
Когда водитель уже лежал на земле, Старицын решил избить его и сломал ему скуловую кость.
В итоге Старицына признали виновным по части 3 статьи 286 УК – «Превышение должностных полномочий с применением насилия», и назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.
Потерпевшим по делу был местный житель Александр Зверев — за неповиновение полиции при задержании судья Татьяна Пожарская ещё назначила ему 5 суток ареста по части 1 статьи 19.3 КоАП — он отсидел их после того, как вышел из больницы. При этом местный паблик «Инцидет Асбест» утверждал, что Старицын пытался убедить врачей задним числом изменить информацию о травмах Зверева. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В ночь с 5 на 6 января 2025 года около 00:14 экипаж начал преследование мотовездехода без государственных регистрационных знаков, после чего остановил транспортное средство у дома № 6 по улице Мира в городе Асбесте. Водитель оказал неповиновение. Сотрудники полиции применили к нему физическую силу: положили на землю, завели руки за спину, лишив возможности сопротивляться»,
— сообщили в пресс-службе судов Свердловской области
Когда водитель уже лежал на земле, Старицын решил избить его и сломал ему скуловую кость.
«Осознавая, что потерпевший лежит на земле, не оказывает сопротивления и не представляет опасности, инспектор нанёс ему не менее одного удара ногой, обутой в ботинок-берец, в голову, и не менее одного удара в область туловища. Согласно заключению эксперта, эти действия причинили потерпевшему закрытый перелом правой скуловой кости, который квалифицируется как вред здоровью средней тяжести»,
— сказано в обвинительном заключении.
В итоге Старицына признали виновным по части 3 статьи 286 УК – «Превышение должностных полномочий с применением насилия», и назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.
Потерпевшим по делу был местный житель Александр Зверев — за неповиновение полиции при задержании судья Татьяна Пожарская ещё назначила ему 5 суток ареста по части 1 статьи 19.3 КоАП — он отсидел их после того, как вышел из больницы. При этом местный паблик «Инцидет Асбест» утверждал, что Старицын пытался убедить врачей задним числом изменить информацию о травмах Зверева. Мероприятие для возрастной категории 18+
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