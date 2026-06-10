В Асбесте экс-инспектор ДПС получил условный срок за избиение задержанного

«В ночь с 5 на 6 января 2025 года около 00:14 экипаж начал преследование мотовездехода без государственных регистрационных знаков, после чего остановил транспортное средство у дома № 6 по улице Мира в городе Асбесте. Водитель оказал неповиновение. Сотрудники полиции применили к нему физическую силу: положили на землю, завели руки за спину, лишив возможности сопротивляться»,

— сказано в обвинительном заключении.

«Осознавая, что потерпевший лежит на земле, не оказывает сопротивления и не представляет опасности, инспектор нанёс ему не менее одного удара ногой, обутой в ботинок-берец, в голову, и не менее одного удара в область туловища. Согласно заключению эксперта, эти действия причинили потерпевшему закрытый перелом правой скуловой кости, который квалифицируется как вред здоровью средней тяжести»,