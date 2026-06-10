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Жительницу Нижнего Тагила обвинили в осквернении мемориала
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле 39-летней местной жительнице предъявили обвинение по статье 243.4 УК РФ – осквернение мемориальных сооружений, увековечивающих память защитников, погибших в Великую Отечественную войну.
По версии следствия, 12 июня женщина использовала Вечный огонь на «Аллее Славы», чтобы поджечь сигарету.
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По версии следствия, 12 июня женщина использовала Вечный огонь на «Аллее Славы», чтобы поджечь сигарету.
«С обвиняемой проведена проверка её показаний на месте, в ходе которой она детализировала свои признательные показания. В ближайшее время следствием СКР перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения»,
– сообщили в областном СКР.
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