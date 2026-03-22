Кот Жорик прошел почти 70 км, чтобы вернуться к потерявшей его хозяйке
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. А на что готовы вы во имя любви? Истинные котики могут свернуть горы и переплыть реки, чтобы вновь оказаться в любимых лапках. Даже если ситуация кажется абсолютно безвыходной…
На этой неделе в федеральных СМИ обсуждали приключения подмосковного кота по имени Жорик. За девять дней он прошел почти 70 км, чтобы вернуться домой, к потерявшей его хозяйке. Правда, для начала, как и положено коту, набедокурил. В оживлённом московском районе Медведково Жорик выпрыгнул из машины. Дверь, как пишут коллеги, была открыта. И всё: кот оказался в суете мегаполиса, так что — пиши пропало. Хозяйка бросилась на поиски — дворы, подвалы, подворотни… Расклеивала объявления в надежде, что кто-нибудь заметит потеряшку. К слову, очень распространенного тигрово-полосатого, или “шпротно-камышового” окраса. Надежды, что кто-то заметит кота без ярко выраженных особых примет, было мало… Но через девять дней случилось чудо. В Солнечногорске (в 65-70 км по автодорогам от столичного Медведково) уставшего, грязного и исхудавшего Жорика заметила сотрудница местного офиса на улице Стеклозаводской. Он не дошёл до своего дома буквально пару километров! Женщина приютила путешественника, не подозревая, что ему пришлось преодолеть долгий, полный опасностей путь через МКАД, оживленные трассы и лесные массивы. Она опубликовала в соцсети пост о найденном коте, а через некоторое время хозяйка Жорика увидела в ленте своего родного потеряшку и не поверила глазам. “Встреча была кинематографичной: едва увидев «своего» человека, Жорик сразу бросился в объятия”, — пишут коллеги. Сейчас кот со встроенным навигатором (как его называют в сети) в безопасности, дома, отсыпается и откармливается, наверняка купаясь в любви и лучах обрушившейся на него славы. А я напомню, что коты нередко демонстрируют удивительную способность “спортивного ориентирования” и преодолевают большие расстояния, чтобы вернуться к хозяевам. Так, в начале года я рассказывала вам о домашнем коте по имени Филу, который прошел целых 250 км — за пять месяцев путешествия он пересёк границы Франции и Испании. Как и подмосковный Жорик, он не дошёл до своего дома буквально пары километров — Филу также приютили добрые люди и вскоре нашли потерявших его хозяев. Которые, разумеется, уже не надеялись увидеть своего любимого питомца. Вот это я понимаю, котики! Уважуха и потеряшкам, которые нашли приключения на свои беспокойные хвосты, но с достоинством вышли из положения, и, конечно, тем, кто о них позаботился на пути домой.
Кс-кстати, об уважении. Накануне, 28 марта, отмечался Международный день уважения кошек. Да, есть и такой. Хотя я считаю, что такой день — каждый день, и это не обсуждается. Кошкам поклоняются все без исключения, даже российские чиновники. Так, например, Минтранс по случаю праздника напомнил удивительную историю мурманского кота Семёна, к слову, тоже легендарного путешественника, который вернулся домой спустя шесть с половиной (!) лет! Это произошло ещё в конце 1980-х годов. Семья возвращалась из отпуска, с южного курорта в Мурманск они ехали на машине. С ними путешествовал Семён, роскошечный красавец сиамской породы. Но в Москве кот, видимо, решил, что вполне себе накатался, выпрыгнул из машины и мгновенно пропал в каменных джунглях (что не так с этой вашей Москвой, м-м?). Разумеется, ни соцсетей, ни вообще интернета… Долгие поиски оказались безуспешными. Но в феврале 1994 года хозяева открыли дверь своей квартиры в Мурманске и увидели там Семёна, сильно исхудавшего и потрёпанного. Можете себе представить, каково было их удивление? “Первым делом вернувшийся питомец отправился на кухню — к месту, где раньше стояла его миска с едой. Как он смог добраться из Москвы в Мурманск, преодолев более 2000 километров — большая загадка. Ученые считают, что у кошек есть своеобразная «ментальная карта» местности, основанная на запахах, звуках, визуальных образах и даже ощущении магнитного поля Земли”, — пишут в канале ведомства. Так Семён стал местной легендой, о нем писали в газетах, хозяева хранят архивные публикации о своем питомце. Сейчас в городе с самым кошачьим в России названием Мурманск есть посвященный Семёну памятник, его установили в 2013 году по инициативе местного журналиста. Бронзовый кот сидит на скамейке, в лапках у него — палка и узелок. Считается, что, если сесть рядом с котом и шепнуть ему на ушко свое желание, то оно обязательно сбудется. Пишите, котики, если кто-то уже пробовал.
А расстояния и разные непредвиденные обстоятельства порой становятся лишь дополнительным испытанием для истинных чувств. И для смекалки. На этой неделе в СМИ обсуждали новые способы связи с родственниками и друзьями на фоне различных ограничений в работе мессенджеров. Так, жительница Петербурга опубликовала на онлайн-платформе объявление о продаже рыжего кота, а в описании указала, что объявление создала для “переписки со своими друзьями”. И что кота продавать она не собирается. В СМИ пишут, что у платформы возникли вопросы к владелице аккаунта, после чего она скорректировала объявление. Теперь женщина предлагает пользователям… бесплатное фото своего кота. И благополучно продолжает переписки на платформе, что, разумеется, не запрещено. К тому же, бонусом для “покупателей” — бесплатные котофото! Ещё одним неожиданным способом связи с близкими поделилась в соцсетях россиянка, которая сейчас живёт на Бали. Как утверждают в некоторых каналах, девушка из Челябинска (правда, по другим данным, из Москвы) не могла связаться с родителями на фоне ограничений телеграма, и в итоге они вышли на связь… через кормушку для кота. Такие автоматические кормушки с подключением к сети используют хозяева, чтобы удаленно наблюдать за питомцами, видеть их через камеру и слышать, что там вообще происходит, дистанционно подсыпать корма и т.п. Девушка, как утверждают в пабликах, не ожидала, что ее рассказ завирусится. А в комментариях пользователи предполагают, что кот наверняка встревожен таким положением дел и надеется, что после этого под ограничения не попадут и кошачьи кормушки.
И напоследок — новость добрая, но и бесконечно грустная одновременно: все кошки, которые жили у так рано ушедшего из жизни екатеринбургского драматурга Николая Коляды, нашли новый дом. Все шестеро — Жебайка, Сысойка, Балалайка, Ларсик, Вийка и Орфей теперь живут в новых семьях, их приютили артисты знаменитого театра. "Жебайка с новыми друзьями. Уже отлично освоился. Наводит свои правила, требует внимания, ластится. Выбрал свою личную подушку, полку, стиральную машину. Много кушает, балуется. Ведёт себя вежливо”, — пишут в канале театра. Сысойка ещё немного пугается, но постепенно привыкает, а ещё любит грызть провода и уже успела погрызть три зарядки. А кот Балалайка в новом доме впервые увидел собаку, но на третий день уже спокойно ходил рядом с ней. По утрам облизывает лицо нового хозяина и смешно спит на животе. “Орфей настоящий охотник, вечно ищет, на что бы напасть. Выходит встретить к входной двери, даже если играет, ест, или вообще спит — такой вот воспитанный”, — рассказывают актёры. Думаю, котики, этот тот случай, когда осиротевшие питомцы оказались не просто в добрых руках — они остались в большой семье театра, где всегда будут помнить их неповторимого хозяина.
Берегите друг друга, котики, и старайтесь как можно больше времени проводить с вашими любимыми, пушистыми и ершистыми, самыми разнообразными и бесконечно дорогими. Добрых новостей нам всем на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
