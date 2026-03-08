Екатеринбуржцы спасли хомяка, который устроил ночной переполох и застрял в вытяжке
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Рано или поздно это должно было случиться: журналистке “Вечерних ведомостей”, которая каждую неделю пишет о спасении животных, и самой пришлось спасать одного пушистого бедолагу. Впрочем, кто в этой истории бедолага — решайте сами.
Историей поделилась коллега, которой я надиктовываю добрые новости (все же помнят, что у меня лапки?). В ночь с понедельника на вторник в квартире в центре Екотеринбурга раздался шорох. Домашние кот и черепаха спали по своим койкам, а шорох и стук доносились из вытяжки над плитой. Первая мысль была о самом худшем: в дом пробралась крыса! Или мышь, что для городской квартиры — тоже сюрприз не из приятных. С другой стороны, это могла быть птица, которая провалилась по вентиляционным ходам и теперь не может выбраться. Что делать? Кот, который, на минуточку, мейнкун, сначала проявил интерес, обнюхал место активности и ни с того, ни с сего решил испугаться — смылся с кухни, сверкая здоровыми пятками. И вот тогда домашние заволновались. Коллега написала в чат спасателей “ЗооСпас” в Екотеринбурге, о которых мы часто вам рассказываем. Отправила фото, видео и спросила совета, что можно сделать. Спасатель предположил, что в вытяжке застрял и притаился голубь или синица. Птица могла попасть туда по трубе в поисках тепла, а температура в ту ночь опускалась ниже 25 градусов (обычный уральский март). А ещё спасатель дал подробные рекомендации, что необходимо сделать и чего не делать (не включать вытяжку, как минимум), добавив, что днём они смогут приехать и разобраться с конструкцией, которая оказалась вмонтирована на совесть. И вот, дожидаясь утра, моя коллега в резиновых перчатках (по паре на руку) частично разобрала трубу и дежурила на посту, вооружившись сачком и… ведром (не спрашивайте). Чтобы спасателям было проще сориентироваться, она решила подснять вид сверху, со стремянки. И оттуда, через отверстие для трубы… Увидела. Его. “Огромного лохматого грызуна с огромными лапищами и усищами! С хищными черными глазами, которые словно пожирали меня из темноты, у-у-у!”, — говорит коллега и тут же добавляет, что ночью на стремянке и не такое покажется. Со стремянки, кс-кстати, она чуть не улетела, разбросав с грохотом сачки и вёдра и разбудив соседей. Но — успела снять зверя на видео. И уже внизу, с трясущимися руками разглядывая кадры, обнаружила, что у хищника подозрительно короткий хвост. И сомнительные для крысы нежно-розовые лапки. И вообще он какой-то весь ужасно… милый. Пушистый и даже местами белый, хотя преимущественно — грязный. В общем, через пару часов манипуляций, с помощью сачка и яблока этот страшно очаровательный зверь был, наконец, пойман через отверстие за вытяжкой. Мягко плюхнулся в контейнер, там на скорую лапу соорудил себе лежанку из ватных дисков, надёжно спрятал дольку яблока и мгновенно уснул. Как у себя дома. Даже мейнкун умилялся, глядя на это ангельское создание, свалившееся с небес. Ангел в итоге оказался домашним хомяком, ухоженным и совсем ручным. Спасателям был отправлен отбой тревоги и слова благодарности за оперативную консультативную помощь в ночи. Оставался вопрос: как? И откуда? Небольшое расследование показало, что хомяк сбежал от соседей по подъезду и двое суток пропадал во внутридомовых коммуникациях на разных этажах. И, к счастью, нигде не замёрз, а застрять решил, как говорится, в людном месте. “Хомячка мы передали счастливой хозяйке в тот же день. Ей предстояло обследовать квартиру и устранить возможные лазейки. К слову, у нее дома ещё четыре таких же суетолога-хомяка. Думаю, наш пойманный товарищ сбежал неслучайно — он явно хотел как следует выспаться. Понимаю”.
А вообще, хомяки на этой неделе, судя по всему, ведут себя крайне активно. Так, на днях в Забайкалье ветеринары рассказали об удивительной дружбе хомяка — не поверите — с котом. Хомяк по имени Хомыч, который недавно поселился на ветеринарной станции Краснокаменска, подружился с местным котом Филей. “Хищник не обижает грызуна, они любят играть и живут мирно. Теперь кот меньше скучает, а хомяк под защитой «крупного хищника» и в полной безопасности”, — рассказали на странице краевой Госветслужбы. Там добавили, что Филя — спокойный и важный сотрудник, в то время как его сосед Хомыч — беспокойный и очень активный. “История этих животных доказывает, что для дружбы не важны ни размер, ни порода. Главное — найти того, кто будет просто рядом”, — говорят врачи. А от себя я добавлю: главное, чтобы тот, который покрупнее, всегда был сыт. Это я вам как эксперт говорю.
И раз уж мы о котиках — на днях в Москве обнародовали прелюбопытное наблюдение. Оказывается, в каждом административном округе столицы живёт как минимум один кот по имени Бегемот. Разумеется, чёрный. Это самое популярное имя для котов чёрного окраса в Москве. “В прошлом году усатые пациенты с такой кличкой были зарегистрированы во всех госветклиниках столицы”, — пишет издание “Ветеринария и жизнь”, ссылаясь на данные столичного комитета ветеринарии. То есть буквально “на каждом раёне” есть свой смотрящий Бегемот. Правда, в 2026 году ни одного Бегемота в столице зарегистрировано не было (пока). Но опять же, тот самый Бегемот, который единственный и неповторимый, вряд ли регистрировался в нехорошей квартире, да и вообще в любой другой квартире. Зато, по данным комитета, за первые два месяца этого года жители столицы обзавелись черными котами по имени Люцифер, Люцик и Живоглот, а среди кошек были замечены одна черная Фурия и две Тьмы. В дополнение к “прописанным” с прошлого года Мефистофелю, Левиафану и Бесам. Как тут не вспомнить: “Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город…”. Но не будем об этом. Зато за столичные примусы мы спокойны, всё починят.
Давайте я расскажу вам продолжение доброй истории про волка, которого спасла бабушка. Это случилось, напомню, в Ленинградской области месяц назад. Одинокий истощенный волк с совершенно облысевшим хвостом вышел за помощью к людям, а местная бабушка спрятала его от охотников и накормила. Правда, бабушка подумала, что это собачка… Тогда волка забрали в центр помощи диким животным, где он уверенно идёт на поправку. Так вот, там ему дали имя в честь природного парка. “Не принято у нас давать имена животным, предполагаемым на выпуск, но и называть все время «Тихвинским волком» длинно и неудобно. Волк вышел из Вепсского леса в Тихвине, давайте временно назовем его ВЕПС, хуже не будет”, — написали сотрудники центра. Вепс уже вовсю показывает свой волчий нрав — соорудил себе логово-лежанку из разодранных одеял и тюфяков, оторвал кастрюлю с водой, которая была крепко пристегнута к решетке, и “демонстративно сделал из нее подставку под голову”. Но в присутствии людей делает вид, “что его нет”. А когда его видит только камера, он уплетает любимое мясное пюре для детского питания, куда ему заботливо добавляют лекарства. На днях потребовался ремонт в его клетке, так как он решил разобрать пол из фанеры. Правда, бунтовщик и протестант, как его называют в центре, не сразу дал навести порядок в своем обиталище. Вепс, по словам сотрудников, понемногу обрастает шерстью, набирается сил и, похоже, несмотря на кормёжку, уже вовсю смотрит в лес… Как и положено волку.
И напоследок — новости прорывной демографии. В Екотеринбурге на днях родился акуленок. Как утверждают в местном океанариуме, это произошло впервые на Урале. “Появление малыша — очень редкое и важное событие, к которому мы шли долгое время. Сейчас акулёнок чувствует себя хорошо и находится под внимательным наблюдением специалистов”, — рассказали в соцсетях океанариума. Акуленок пока ещё размером с ладонь и похож на полосатую зебру. Интересно, а роды принимал акушер-акулист? (Рубрика “шутки за 300”). И ещё одна новость на эту же тему — в России впервые родился жеребёнок, полученный методом ЭКО. Он появился на свет в институте коневодства, рассказали в госучреждении. ЭКО-эмбрион, полученный от мамы-кобылы и папы-жеребца, развивался в течение 8 дней в специальных условиях инкубатора, а потом был пересажен кобыле-реципиенту. Правда, роды прошли в экстремальных условиях. “К моменту ожидаемых родов погода выдалась крайне суровой: морозы достигали -30°С, а суррогатная мать была молодой и первородящей, что добавляло волнения, так как её материнские качества не были проверены. Тем не менее, кобыла-реципиент немного переносила плод, переждав лютые морозы, и благополучно ожеребила крепкую кобылку. Её назвали Эконикой, продолжая традицию, начатую Крионикой – первым в России жеребёнком, полученным во ВНИИ коневодства в 2012 году от пересадки заморожено-оттаянного эмбриона”, — рассказали в учреждении. Учёные называют это событие прорывом в области репродуктивных биотехнологий и коневодства.
Вот на этой высоконаучной ноте заканчиваю подборку и по традиции желаю нам всем добрых вдохновляющих новостей на новой неделе. Берегите друг друга, котики.
Ваша Майя, чау-мяу».
