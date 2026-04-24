Юные вокалисты, художники и журналисты показали таланты на форуме «АртНавигатор» в Екатеринбурге





– отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко. «Помочь каждому участнику найти свой уникальный путь в творчестве – таков основной посыл мероприятия. Год от года растёт уровень мастерства конкурсантов. Финалисты удивили организаторов и экспертов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 27 апреля завершился финал Всероссийского форума юных дарований «АртНавигатор». В нём участвовали более 200 детей от 9 до 17 лет из 15 регионов России. Форум проходит с 2023 года под эгидой Благотворительного фонда «Дети России».Участники прошли строгий конкурсный отбор и представили вокальные и хореографические номера, проявили себя в изобразительном искусстве и журналистике. Программа также включала мастер-классы от экспертов, концерт-открытие и экскурсии – в УрГАХУ, Музей архитектуры и дизайна, редакцию телеканала.Мастер-классы для вокалистов провела Елена Солдатова (худрук студии «МегаСаунд» Московского Дворца пионеров). Хореографией занимались Юлия Ефимова (гендиректор «TEVY Art Group») и Фёдор Федин (лауреат конкурсов). Художников обучали наставники УрГАХУ им. Н. С. Алфёрова. Журналисты прошли нетворкинг, ликбез по «ВКонтакте» и мастер-класс по репортажной съёмке.Лауреатов определили после очной работы жюри из Екатеринбурга, Москвы и Оренбурга. Выбор был сложным – места разделили десятые доли балла.Отмечается, что, покидая финал, многие участники уверенно обозначили планы на будущее. По словам организаторов, дать детям ориентир на будущее и показать инструменты для достижения успеха – цель форума. Мероприятие для возрастной категории 18+